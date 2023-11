Delphine, la psy qui parle le langage des chevaux : 'Ils sentent vraiment tout, la moindre intention, la moindre tension'

Delphine a 18 ans quand elle a un grave accident de cheval. 'Ce cheval m’a sauté dessus, il est tombé à genoux sur moi, il m’a plaquée au sol et il m’a mordue 6 fois.' Blessée, Delphine ne comprend pas pourquoi ce cheval 'qui était gentil' s’est retourné contre elle. Alors, elle a eu envie de comprendre. Delphine devient psychologue. Rapidement, elle met ses connaissances au service de chevaux.

' Avec des gestes très lents et des intentions très claires, elle parvient à faire des petits miracles. Devant nos yeux, des chevaux se couchent, se cabrent et semblent comprendre Delphine. Bien sûr, Delphine sait pertinemment bien que le danger n’est jamais loin. 'Un cheval, ça fait 500 kilos', mais Delphine se fait respecter et elle connait ses limites.

