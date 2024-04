Défi, un parti politique en difficulté en Wallonie

Defi est l'ancien FDF, ainsi rebaptisé depuis 2015. Et son contexte général est compliqué: une guerre des chefs entre l’ancien président Olivier Maingain et l’actuel président François De Smet a éclaté il y a plusieurs semaines sur fond de divergence de vue dans la composition des listes électorales. Des tensions possiblement pénalisantes puisque les électeurs n'entendent pas forcément confier leur suffrage à un parti instable et divisé.

D’ailleurs, selon notre Grand Baromètre Ipsos RTL, 51% des personnes qui ont voté pour Défi en 2019 disent aujourd’hui qu’elles sont hésitantes. Aussi, Défi a refusé la main tendue par Les Engagés pour former ensemble une force politique au centre de l’échiquier politique. Conséquence: le parti peine à percer en Wallonie.Qui sont les électeurs de Défi?RTL info dispose de données exclusives à ce sujet, grâce à une collaboration avec le centre d'étude 'Cluster 17', qui passe au crible la société belge en âge de vote

