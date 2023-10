Découvrez 'Nos incroyables forains': plongée dans le quotidien peu banal de nos forains belges... très doués

Les mariages, des moments de pur bonheur où deux familles se rassemblent pour fêter l’union d’un couple bien-aimé. Chez nos forains belges, les festivités sont également au rendez-vous avec toujours plus de monde et de joie.

Chez les forains, tout est organisé dans la bonne humeur : sourires et amusement sont les mots d’ordre.Un ami de la famille en profite même pour faire une farce : il se déguise en mariée et fait son entrée ainsi, en robe blanc immaculé, dans l’hôtel de Ville !La cérémonie s’est ensuite poursuivie au son d’un remix de Claude François sur le thème du signe de croix.

