Découverte d'une ligne de production illégale de tabac à narguilé en Belgique

La police et les douanes ont découvert la semaine dernière une ligne de production illégale de tabac à narguilé dans une maison à Wiekevorst (Heist-op-den-Berg). Environ 750 kilogrammes de tabac coupé et de tabac à narguilé ont été saisis. L'affaire a commencé lors d'un contrôle routier à Sint-Niklaas. "La police locale a découvert des substances narcotiques dans un véhicule le 28 novembre", déclare un porte-parole du Service public fédéral (SPF) Finances dans un communiqué de presse.

"Par la suite, la police et les douanes ont effectué une perquisition dans la résidence du conducteur, à Wiekevorst." Dans la maison, ils ont découvert une ligne de production complète de tabac à narguilé. "La coupe, la transformation en tabac à narguilé et l'emballage étaient réalisés ici", ajoute le porte-parole. "Les douanes ont saisi un total de 750 kilogrammes de tabac coupé et de tabac à narguilé. De plus, la police a saisi 320 grammes de speed et 3 grammes de haschisch.





