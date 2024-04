Deux jours après l’annonce de la découverte d’ossements appartenant au petit Emile, le procureur organisait mardi en fin de journée une conférence de presse afin de faire le point sur l’enquête. Il a notamment pu annoncer la découverte de vêtements appartenant à l’enfant. « À l’heure actuelle, aucune hypothèse n’est privilégiée », a-t-il déclaré.

Lors de la séance de question-réponse, le procureur est notamment revenu sur la découverte des ossements, survenue samedi entre 12 et 14 heures, par une randonneuse. Suite à une question d’un journaliste, on a donc pu apprendre que la femme en question avait dans un premier temps repris le crâne chez elle. « Perturbée par sa découverte », elle a placé le crâne dans un sac plastique. « Elle pensait bien faire », a précisé le colonel Pierre-Yves Bardy, commandant du groupement de gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence. « L’ensemble des opérations menées a permis de fiabiliser sa parole et son témoignage

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudinfo_be / 🏆 1. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Emile: le corps du petit garçon a été retrouvéQuand il a disparu le 8 juillet, Emile venait d'arriver pour les vacances d'été dans la résidence secondaire de ses grands-parents maternels.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Disparition du petit Emile : son corps sans vie a été retrouvéDes «ossements» correspondant au corps du petit Emile, ce garçonnet de deux ans et demi disparu en juillet 2023, ont été retrouvés samedi à proximité du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), a indiqué dimanche le parquet d’Aix-en-Provence.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Des ossements du petit Emile retrouvés non loin de l'endroit de sa disparitionDes 'ossements' correspondant au corps du petit Emile, ce garçonnet de deux ans et demi disparu en juillet 2023, ont été...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Le corps du petit Emile retrouvé: des questions et des doutes à dissiperDeux jours après la découverte d'ossements du petit Emile, des dizaines d'enquêteurs passaient au crible lundi les environs du hameau du Haut-Vernet, dans

La source: sportfootmag - 🏆 4. / 68 Lire la suite »

Mort du petit Emile: des experts sur le terrain, pour essayer de comprendreDeux jours après la découverte d’ossements du petit Emile, des dizaines d’enquêteurs ont passé au crible lundi les environs du Haut-Vernet, où ce garçonnet de deux ans et demi avait disparu en juillet. Mais sans découvrir a priori de nouveaux indices permettant d’éclaircir les circonstances de sa mort.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Disparition du petit Emile : ce jeudi est une journée importante, « nous serons intransigeants, quitte à ceUn important dispositif de gendarmerie se prépare à bloquer l’accès au hameau du Haut-Vernet dans le cadre de l’enquête sur la disparition du petit Émile.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »