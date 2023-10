Décès de la sénatrice honoraire Jeannine Leduc à l'âge de 84 ans

'La sénatrice honoraire Jeannine Leduc, qui a corédigé la loi sur l'euthanasie, est décédé paisiblement aujourd'hui', a-t-il écrit. 'Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre parti, mais plus important encore, pour le peuple belge. J'espère que vous trouverez la paix que vous avez donnée à tant de personnes.

Vous étiez un exemple pour nous tous', a ajouté M. Ongena. Mme Leduc était née le 5 juin 1939 à Gossoncourt (Tirlemont, Brabant flamand). Elle avait été sénatrice élue directement de 1995 à 2007 et avait notamment été à l'origine de la loi du 28 mai 2002 dépénalisant l'euthanasie dans certaines situations - une première dans le monde à l'époque.

