Décès de Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne

Jacques Delors, ancien ministre français et président de la Commision européenne de 1985 à 1995, est décédé. Il avait 98 ans. En 2011, Le Vif le rencontrait dans son bureau parisien du think tank Notre Europe. Une interview à redécouvrir.le « docteur » Jacques Delors est toujours prêt à prodiguer ses bons soins .

Dépositaire de l’héritage des pères de la construction européenne, dont il fut un inlassable serviteur, il est à la fois une mémoire et un garant du cap à tenir – celui d’une intégration toujours plus étroite des peuples. Il rappelle, non sans gouaille, les erreurs du passé, dont il ne s’estime pas comptable. Il s’inquiète pour l’avenir, aussi, tant ses concitoyens européens et leurs dirigeants ne lui semblent pas à la hauteur des défis d’un monde dont le Vieux Continent n’est plus le centre de gravité. Dans son bureau parisien du think tank Notre Europe, il développe, convaincu que rien n’est moins naturel que cet intérêt commun européen, sans cesse menacé par le choc des ambitions nationales





Jacques Delors : un parcours politique et économique remarquableJacques Lucien Jean Delors est né en 1925 dans la capitale française, Paris. Son père travaille en tant que receveur à la Banque de France, la banque nationale française. Le jeune Jacques est un brillant étudiant et finit par étudier les Sciences Économiques à la Sorbonne. Il fait ses premiers pas professionnels à la Banque de France, mais occupe immédiatement des postes supérieurs. REGARDEZ - "Je considère la Belgique, la Flandre, comme ma deuxième patrie", Delors avait un grand-père originaire de Torhout : Delors vient d'une famille catholique. Il s'engage politiquement dans La Vie Nouvelle, un mouvement catholique de gauche. Plus tard, il devient expert économique de la Confédération française des Travailleurs chrétiens (CFTC). En tant que tel, il rejette le marché commun pour cause de libéralisme excessif. Dans les années 60, Delors est membre du Commissariat général du Plan, l'équivalent du bureau économique de planification chez nos voisins du sud.

