Décès de Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne

Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, fondateur de l'euro et homme politique éminent en France, est décédé à l'âge de 98 ans. Il est décédé mercredi matin dans son sommeil à son domicile à Paris, a déclaré Martine Aubry, sa fille et maire socialiste de Lille. Il a été décrit comme le 'président de la Commission le plus européen de tous les temps'.

Le décès de Jacques Delors signifie qu'il faut dire au revoir à un homme politique qui est entré dans les livres d'histoire en tant que l'un des initiateurs de l'achèvement du marché intérieur européen et l'un des architectes du traité de Maastricht, qui a donné naissance à l'Union économique et monétaire (UEM). Mais malgré son statut de visionnaire, Delors s'est révélé être avant tout un diplomate habile tout au long de sa carrière. Né en 1925 à Paris, dans une famille originaire de Torhout en Flandre occidentale, Jacques Delors a commencé sa carrière professionnelle à la Banque de France, la banque nationale française





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Jacques Delors, Monsieur Europe, est décédéL’Union européenne a perdu l’une de ses grandes figures. Jacques Delors s’est éteint ce mercredi 27 décembre. Il...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

France Brel sort son deuxième livre sur la vie de Jacques BrelFrance Brel, l'une des filles de Jacques Brel, a suivi les traces de son célèbre père en devenant elle aussi une artiste, mais dans le domaine de la littérature. Son deuxième livre 'Chronique d’une vie, tome II – Un troubadour' invite le lecteur à retrouver son père désemparé à Bruxelles en 1946.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

La Commission européenne veut des règles plus strictes pour les lobbyistes étrangersLa Commission européenne souhaite des règles plus strictes pour les groupes de pression, les agences de relations publiques, les groupes de réflexion et autres entreprises qui cherchent à influencer la politique de l'Union européenne pour le compte de pays tiers.

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Décès du cycliste Stef Loos à Tournai : un an de prison requis contre l’organisateur de la courseLe 17 mars 2019, Stef Loos (19 ans) trouvait la mort sur les routes du Tournaisis. Le jeune cycliste était victime d’un...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Un ex-membre du Vlaams Belang informateur d’un espion chinois : le député démissionne de la commission des Achats militairesLe parlement flamand a demandé une enquête à la Sûreté de l’État à propos d'éventuels faits d'espionnage venant de l'étranger, ressort-il d'un courrier

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

La proposition de l'UE sur les véhicules hors d'usage ne permet pas de saisir les voituresLa Commission européenne a proposé de réviser son texte sur les 'véhicules hors d’usage' (VHU) pour mieux gérer leur collecte et leur recyclage. Des publications sur les réseaux sociaux affirment à tort que cette proposition permettra à l'UE de saisir et de mettre au rebut les voitures qui ne répondent pas à ses critères. En réalité, la proposition concerne principalement les obligations des propriétaires de voitures, des constructeurs et des États membres pour améliorer la collecte, le traitement et le recyclage des VHU.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »