Debuutcollectie Phoebe Philo na eerste dag al bijna uitverkocht

Na twee jaar wachten lanceerde Phoebe Philo maandag om drie uur in de namiddag haar nieuwe, naar haar genoemde merk. Enkele uren later was het grootste deel van de collectie van 150 stuks, inclusief een jasje van schapenvacht van meer dan 13.000 euro, uitverkocht. Op de site zijn momenteel nog slechts enkele items te koop.

De lancering komt zes jaar nadat Philo is afgetreden als creatief directeur van Céline. De jaren nadien verdween ze volledig van sociale media. Tot in 2021, toen werd aangekondigd dat ze zou terugkomen met een collectie onder haar eigen naam en visie, met minderheidssteun van luxeconglomeraat LVMH.

In geen tijd en zonder dat ze berichten postte, verzamelde haar Instagrampagina meer dan 300.000 volgers. Terwijl andere merken zwaar op de hype zouden hebben geleund, door teaservideo’s op sociale media en een aftelklok te publiceren, waren er in de aanloop naar de lancering van maandag weinig details over wat de fans zouden mogen verwachten. headtopics.com

Toen de website live ging, ondervonden veel mensen problemen en crashes, waarschijnlijk als gevolg van de hoeveelheid mensen die tegelijk probeerden binnen te geraken. Dat vele kledingstukken en juwelen al na enkele minuten uitverkocht waren, ondanks de vaak zeer dure prijzen, bewijst de grote aantrekkingskracht die Philo blijft hebben bij haar fans, de zogenaamde ‘Philofielen’.

“De meeste producten waren binnen 60 seconden uitverkocht”: gloednieuw merk Phoebe Philo is instant hitZe was bijna zes jaar afwezig, maar nu is de Britse ontwerpster Phoebe Philo helemaal terug met een nieuw label onder haar eigen naam. Hoewel ze nog maar aan haar eerste collectie toe is, valt de wereld al als een blok voor het merk. “Ze heeft geleverd waar we op hoopten”, schrijft Vogue over haar comeback. Lire la suite ⮕

Eerst droog met opklaringen, later bewolkt met kans op regenDinsdag start grotendeels droog met over grote delen van Vlaanderen mogelijk brede opklaringen. Elders is het veeleer grijs met veel lage wolken en soms zelfs nevel of mist. Lire la suite ⮕

Weerbericht: Eerst droog met opklaringen, later bewolkt met kans op regenDinsdag start grotendeels droog met over grote delen van Vlaanderen mogelijk brede opklaringen. Elders is het veeleer grijs met veel lage wolken en soms zelfs nevel of mist. Lire la suite ⮕

Eerst droog met opklaringen, later bewolkt met kans op regenDinsdag start grotendeels droog met over grote delen van Vlaanderen mogelijk brede opklaringen. Elders is het eerder grijs met veel lage wolken en soms zelfs nevel of mist. Lire la suite ⮕

Kinderen kunnen in Zoersel voor het eerst op mountainbikekampKinderen die fan zijn van vuil worden en fietsen kunnen deze herfstvakantie zich in de handen wrijven, want in Zoersel gaat er voor het eerst een mountainbikekamp door. Een week lang kunnen kinderen er hun avontuurlijkste kant op de fiets bovenhalen en de sportievelingen laten zich daarbij niet tegenhouden door het slechte weer. Lire la suite ⮕

Céline Dion voor het eerst in maanden weer in openbaar gezienSinds Céline Dion (55) aan het stiff-personsyndroom lijdt en daardoor haar gezondheid achteruitgaat, zit de zangeres alleen nog maar thuis. Hoewel ze maandenlang niet meer in het openbaar werd gespot, konden fans nu eindelijk weer een glimp van haar opvangen. Lire la suite ⮕