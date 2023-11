Début de saison prometteur pour les équipes de l'élite

Ce dimanche soir, les équipes de l’élite auront déjà bouclé le premier tour de la compétition domestique et laisseront la place à la dernière ligne droite de la préparation des Red Lions pour le tournoi qualificatif olympique de Valence (13 au 21 janvier 2024). Une entame de championnat qui a tenu toutes ses promesses. Une compétition qui demeure plus indécise que jamais même si, en bas de classement, les deux montants ont connu un début de saison délicat.

Le Victory a récolté quatre unités tandis que le White Star en a engrangé cinq.Cependant, pour Hugo Benhaiem, le coach des Etoilés, il est tout de même essentiel de relativiser ce bilan chiffré (un succès et deux partages). « Cela peut sembler paradoxal, mais le niveau proposé était assez bon. Nous avions fixé plusieurs mini-objectifs sportifs, humains et psychologiques afin d’avancer, bloc par bloc, et ainsi éviter de se focaliser uniquement sur les points. Le début de saison a donc été correct avec un partage face au Daring et un succès contre le Victory. Mais nous manquons d’expérienc

:

SUDİNFO_BE: Les casiers de bières et packs de boissons souvent « oubliés » sous les caddies : voici les moyens mis enC’est une pratique assez courante dans la grande distribution : au moment de passer en caisse, des clients « oublient » de déclarer les packs d’eau ou de boissons ou les casiers de bières laissés sous leur caddie.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTBFİNFO: Escroqueries en ligne : des milliers d'épargnants victimes de pièges sur les réseaux sociauxLes témoignages récoltés par l’émission 'On n’est pas des pigeons' sont émouvants : Martine, Suzanne, Jean-Luc, Michel… Ils ont cru placer leurs économies dans une vraie banque d’investissement en ligne. C’était un piège habilement tendu sur les réseaux sociaux par des escrocs de plus en plus professionnels. Parfois c’est l’économie de toute une vie qui s’est envolée : Martine a perdu 135.000 euros, Suzanne 45.000, Jean-Luc 65.000, Michel 25.000… Les chances de récupérer l’argent volé sont minces. Les banques se retranchent derrière le secret bancaire et la justice manque de moyens pour mener des enquêtes longues et difficiles. L’appât est souvent placé sur les réseaux sociaux : une publicité qui propose un investissement financier alléchant, dans l’immobilier, les cryptomonnaies, des devises étrangères. Après un ou deux clics, le futur pigeon dépose son numéro de téléphone pour être rappelé par un 'conseiller financier'. En général, ça ne traîne pas : quelques minutes ou quelques heures plus tard, le téléphone sonne

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

LEVİF: PFAS : comment se retrouvent-ils dans l’eau du robinet ?PFAS, comment se retrouvent-ils dans l'eau du robinet et dans nos objets domestiques, malgré les interdictions

La source: LeVif | Lire la suite »

RTBFSPORT: Thierry Neuville réalise le meilleur temps du Shakedown du Rallye du JaponThierry Neuville (Hyundai) a réalisé jeudi matin le meilleur temps du Shakedown du Rallye du Japon, la dernière manche du championnat du monde. Avant que les choses sérieuses ne démarrent à l’occasion de la première spéciale, Olivier Gaspard a tendu son micro à plusieurs pilotes. Tous redoutent les routes piégeuses et les conditions délicates qui les attendent ce week-end.

La source: RTBFsport | Lire la suite »

RTBFİNFO: Le sexisme dans la publicité en France et en BelgiqueDepuis quatre ans, les comptes Facebook et Instagram Pépite Sexiste et Sexisme Flop recensent les stéréotypes propagés par les publicités en France et en Belgique. Le constat est sans appel : le sexisme est trop souvent utilisé pour attirer l'attention sur les produits vendus.

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTBFİNFO: Débat entre Paul Magnette et Georges-Louis BouchezEnviron 375.000 personnes ont regardé le débat entre Paul Magnette (PS) et Georges-Louis Bouchez (MR) dans Jeudi en Prime sur la Une, le jeudi 9 novembre dernier. Et beaucoup de ces téléspectateurs ont contacté la RTBF le lendemain pour savoir si les affirmations de l’un et de l’autre étaient vraies ou fausses. Nous avons sélectionné une quinzaine d’affirmations factuelles tenues par les deux présidents, sans avoir la prétention d’avoir tout vérifié. Nous avons choisi des éléments vérifiables par des chiffres, des lois, des dates, des budgets, des études universitaires ou des faits reconnus par tous, en évitant les notions subjectives ou les jugements de valeur. Lorsque les sources qui nous permettent de vérifier une affirmation ne sont pas disponibles par un lien en libre accès, elles nous ont été fournies par des administrations de l'Etat

La source: RTBFinfo | Lire la suite »