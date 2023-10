Déborah Géradon réagit à la menace qui plane sur l’extension du tram vers Jemeppe : « Avec 15.000 étudiants,

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.«J’ai été très mal conseillé et j’ai perdu pas mal d’argent»: Eric, de Taviers, a reçu des nouvelles d’ORES suite à sa facture de 3.

Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »Geoffrey Provost (25) tué par un coup de couteau porté «à l’aveugle» lors d’une violente bagarre à Liège: il s’est vidé de son sang en moins de trois...

Un surveillant d’école de la Ville de Liège condamné à trois de prison pour avoir récolté des photos d’adolescentes nues avec un faux profil Facebook Trasis, l’entreprise d’Ans spécialisée dans la médecine nucléaire, vise à doubler sa masse salariale pour passer à 600 employés en région liégeoise headtopics.com

Geoffrey Provost (25) tué par un coup de couteau porté «à l’aveugle» lors d’une violente bagarre à Liège: il s’est vidé de son sang en moins de trois minutes

Lire la suite:

sudinfo_be »

Sergio Conceiçao, entraîneur de Porto: 'L'équipe a bien réagi en deuxième mi-temps'Le FC Porto était mené 1-0 par l'Antwerp après 45 minutes de jeu, mais il a complètement renversé la situation après la pause, en marquant quatre buts au Bosuil. Lire la suite ⮕

Aike Visbeek : 'De nombreuses opportunités vont se présenter'Aike Visbeek, le responsable de la performance au sein de la formation cycliste belge Intermarché Circus Wanty, a réagi positivement à l'annonce du parcours de la 111e édition du Tour de France cycliste, mercredi à Paris. Lire la suite ⮕

L’extension du tram vers Seraing menacéeNouvel épisode dans la saga du tram de Liège. L’extension vers Seraing est menacée et pourrait ne jamais voir le... Lire la suite ⮕

Nouvelle grosse tuile pour le chantier du tram de Liège : l’extension vers Seraing menacée !Selon nos confrères du Soir, le gouvernement wallon n’a pas attribué le chantier de la deuxième extension, vers Seraing, pour cause de négociation sur les coûts avec le consortium Tram’Ardent. Épée de Damoclès sur le dossier : pour bénéficier des subsides européens, les deux extensions doivent être terminées et facturées pour le 31 décembre 2026. Lire la suite ⮕

Tram de Liège : L’extension vers Seraing menacéeNouvel épisode dans la déjà très longue saga du tram de Liège. Après les 2 ans et demi de retard, la menace d’une... Lire la suite ⮕