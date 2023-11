‘De zwarte lijst van de “continu” frauderende ondernemers: dringt Paul Van Ticghelt de excessen van Koen Geens terug?’

Strafrechter op rust, enige Belg die ooit zowel lid was van het Comité P als het Comité IBijgewerkt op: 16:29‘De echte ‘Kracht van de Verandering’ moest zorgen voor het grote geld van de ondernemers’, schrijft strafrechter op rust Walter De Smedt.de nieuwe minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD)

weten in een persbericht. ‘Zo wil justitie ervoor zorgen dat frauduleuze ondernemers minder slachtoffers kunnen maken’. Voorheen ging dat anders. Frauduleuze ondernemers werden door het parket vervolgd en door de strafrechter bestraft. De justitieminister geworden zakenadvocaat Koen Geens (CD&V) had evenwel een andere benadering. De rechtbank van koophandel werd een ‘ondernemingsrechtbank’, de rechtbank van de ondernemers. De ‘continuïteit’ van de onderneming kreeg voorrang op de goede trouw van de ondernemer. De parketten en de onderzoeksrechters hadden geen tijd meer voor de fraudeurs.

Het pronkstuk van minister Geens, de afkoopwet, maakte het mogelijk dat frauderende ondernemers hun strafzaak konden afkopen door een in een achterkamertje gemaakt vertrouwelijk akkoord met het parket. Een rechterlijke uitspraak over schuld en boete hoefde niet meer. De door curatoren gemaakte verslagen waarin gewezen werd op de fraude werden door hetzelfde parket opzij gelegd. Zelfs door de media uitgebrachte aanwijzingen van gesjoemel in de bouwsector werden voor ongelezen gehouden. headtopics.com

Over dat plan werd dan gestemd zodat de onderneming bleef bestaan. De eventueel blijvende schulden bleven evenwel niet bestaan en werden bij de afloop kwijtgescholden. Zoals in de afkoopwet alweer geen schuld en nog minder boete. Had Koen Geens zijn gedacht kunnen waarmaken was daar nog een andere rechtbank bovenop gekomen. Hij wou een Brussels High Court, een uitzonderingsrechtbank voor en door de zakenadvocaten die de zaakjes van de grote ondernemers in soortgelijke akkoorden moest gieten.

