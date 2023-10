De Woongenoten verhuurt woningen aan gezinnen met een laag inkomen en aan vluchtelingen: “Een ethische beleggi

Met twee woningen in Boechout, drie in Lier en een pand met zes appartementen in Antwerpen heeft De Woongenoten elf gebouwen in zijn portefeuille. “We verhuren ze aan kwetsbare gezinnen”, vertelt …De inwoners van Boechout zullen binnenkort nog op twee plaatsen geld kunnen afhalen.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …over het onroerend erfgoed van Boechout, komt nu deelgemeente Vremde aan de beurt. Een nieuwe brochure leidt wandelaars en …Drie keer goud. Je moet het maar doen bij een Europees debuut bij de grote mensen.

Dankzij een hattrick van Mohammed Yagoubi versloeg Los Incas Boechoutse VV met 5-3. Kwa-Nzambi Samuel Kindu en Egidio Mguizami scoorden de andere doelpunten voor de thuisploeg, terwijl Van Den …Fernando Marques Da Silva heropent dit weekend het Grand Café Sneppenbos aan het gelijknamige sportpark van Boechout. “Ik maakte de zaak gezelliger en sportiever zodat het als een sportbar aanvoelt. headtopics.com

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”

Lire la suite:

gva »

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: “Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel”Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin. Lire la suite ⮕

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet. Lire la suite ⮕

Wachten op subsidies voor heraanleg fietspad langs Lispersteenweg in BoechoutHet gemeentebestuur van Boechout onderzoekt of het, met toezegging van subsidies, het fietspad op de Lispersteenweg kan vernieuwen. Een volledige heraanleg van de steenweg richting Lier komt er voorlopig niet. Lire la suite ⮕

Boechout krijgt nieuw bankneutraal cashpunt die ook voor inwoners Vremde dientDe inwoners van Boechout zullen binnenkort nog op twee plaatsen geld kunnen afhalen. Een nieuw bankneutraal cashpunt vervangt er de automaten van Belfius, ING en KBC, die ten laatste in 2025 verdwijnen. Alleen het filiaal van Argenta zal er nog blijven bestaan. Voor de Boechoutse deelgemeente Vremde zijn er geen plannen voor een nieuw cashpunt. Lire la suite ⮕

Een anesthesietoestel voor muizen of een operatietafel voor Congo: geïnteresseerde kopers bekijken inboedel StDe veiling van de inboedel van het Stuivenbergziekenhuis loopt op zijn einde. Donderdagnamiddag worden de loten stelselmatig afgesloten. Geïnteresseerde kopers konden die loten vandaag komen bekijken. En de interesse bleek uit erg uiteenlopende hoeken te komen. Van veeartsen over laboranten tot kunstenaars. Lire la suite ⮕

Dertig woningen ontruimd na gaslek, één arbeider raakt lichtgewond: “Een avontuur, maar gelukkig valt het alleBij werkzaamheden op de Antwerpsesteenweg in Lier ontstond woensdag rond 17.30u een lek in de middengasleiding. Daarbij raakte een arbeider lichtgewond. Een dertigtal woningen werd uit voorzorg ontruimd. “Er was nooit acuut gevaar voor de omwonenden”, zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA). Lire la suite ⮕