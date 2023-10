Le président du parti nationaliste flamand, Bart De Wever, a dévoilé lund ce message dans une vidéo de sept minutes où il critique à plusieurs reprises le gouvernement 'écolo de gauche' de la Vivaldi, mais sans y évoquer son grand concurrent à droite, le Vlaams Belang. 'Votre prospérité sera l'enjeu des élections de 2024', prédit M.

Aux yeux du président de la N-VA, le gouvernement fédéral actuel a fait tout l'inverse: le déficit budgétaire a été multiplié par sept en cinq ans, les dépenses pour les allocations de chômage de longue durée et les revenus d'intégration ont augmenté, les impôts ont augmenté et bien trop peu a été investi dans l'innovation, dénonce-t-il dans son message vidéo.

Bart De Wever schiet N-VA-verkiezingscampagne op gang: "België is niet op de juiste weg""Voor Vlaamse Welvaart". Met die slogan trekt de N-VA in juni naar de verkiezingen. Voorzitter Bart De Wever zet de boodschap kracht bij in een campagnevideo van maar liefst zeven minuten waarin hij meermaals uithaalt naar "de groen-linkse Vivaldi-regering". Grote concurrent op rechts Vlaams Belang blijft buiten schot.

Élections 2024 : Bart De Wever axe la campagne électorale de la N-VA sur la prospérité de la Flandre« Voor Vlaamse Welvaart ». Pour la prospérité de la Flandre. C'est sous ce slogan que la N-VA fera campagne pour les élections de juin prochain.