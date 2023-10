DE STEMMEN VAN ASSISEN. De waanzinnige ontsnappingspoging: “Ze beukten de poort open en haalden hun kalashniko

De tentakels van de onderwereld blijken wel heel ver verspreid...Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.

De miraculeuze verrijzenis van Hendrik Vos en een onverwachte exit: de ene plottwist na de andere in ‘De verraders’ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”Kat brengt ‘dode’ rat mee naar binnen, maar dan blijkt dat het knaagdier maar doet alsof: “Hij probeert te klimmen!”Collega’s en vrienden “met verstomming geslagen” na moord op advocate Claudia (58): “Ze vocht als een leeuwin voor haar...

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee” Meer dan 24 uur na fatale schot nog steeds geen spoor naar man die advocate (58) doodde: “Er wordt met man en macht gezocht”Agnes (94) was lang gewend alles zelf te doen, nu zit ze in een woonzorgcentrum: “Het is hier toch speciaal”Leen Dendievel (39) is niet kinderloos, maar kindervrij: “Waarom blijven we vragen aan mensen waarom ze geen kind hebben?” headtopics.com

“Een eerbetoon aan mijn mooie dochter”: Linda Mertens laat de muziek en het publiek haar gebroken hart weer heMilk Inc.-zangeres Linda Mertens is terug van weggeweest en het Sportpaleis zal het geweten hebben. Het verlies van haar dochter Lio voelde alsof ze tegen een muur gecrasht was, vertelt ze in Nina. “Perte totale.” Op het podium van het Sportpaleis vond ze de energie om weer gas te geven. Lire la suite ⮕

Wim Van Huffelen, de ambtenaar van 800 miljoen euro, gaat met pensioenWim Van Huffelen is vanaf 1 november officieel met pensioen. Hij kijkt dan terug op een ambtenarenloopbaan van 39 jaar in de gemeente Stabroek, waarvan 35 jaar als gemeentelijk ontvanger, wat nu directeur financiën heet. In al die jaren passeerde bij hem meer dan driekwart miljard euro werkingsgeld voor de poldergemeente. Lire la suite ⮕

Van Gool scoort vier keer voor Oppuurs dat wint van WillebroekseWillem Van Gool sloeg 4 keer toe toen Oppuurs Willebroekse versloeg met 6-2 in de thuiswedstrijd. Lennart Jenart en Rik Verbiest scoorden de andere doelpunten voor de thuisploeg, terwijl Willebroekse's doelpunten gemaakt werden door Demir Zejnelagic. Lire la suite ⮕

Evi Hanssen: “De sterfdag van mijn moeder was een van de mooiste dagen uit mijn leven”Dat we te veel belang hechten aan belachelijke details. Dat het leven toch zo mooi is. En die natuur! Ja, het overlijden van een naaste zet de dingen scherp. Dat ervaarde ook Evi Hanssen, door in de rouw te gaan staan na het overlijden van haar moeder. Het leverde een boek op – Traag naar de hemel – en heel wat inzichten. Lire la suite ⮕

Duik in de wondere wereld van fuchsiet met Mineralen van de AardeVerzamelaars van de Mineralen van de Aarde kijken elke week uit naar de nieuwe aanwinst voor hun collectie. Wil jij ook elke week verrast worden met een schat aan informatie in de brievenbus? Abonneer je hier. Lire la suite ⮕

Mustafa Barghouti: ‘Het echte doel van deze oorlog is een etnische zuivering van Gaza’Israël breidt zijn aanval op Gaza verder uit. Oud-vredesonderhandelaar Mustafa Barghouti roept Europa op om in te grijpen. ‘Ik schrik van de onverschilligheid tegenover Palestijnse mensenlevens.’ Lire la suite ⮕