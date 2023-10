De plus en plus de cellules commerciales vides dans les centres-villes d’Ath, Tournai et Mouscron

Il suffit de faire quelques pas dans le piétonnier de Tournai pour constater que de nombreuses cellules sont vides - M. DelCet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le dossier lié à la démolition de la passerelle d’Allain à Tournai avance : deux ponts de la rue de La Lys ont été démolis Disparition de Lina, 15 ans : « Il se dit que le petit ami de Lina aurait demandé une pelle et une bâche peu avant la disparition de la jeune fille »

Une première en 70 ans : la « comète du Diable », dotée de « cornes » et d’un volcan de glace, prend la direction de la Terre, elle est trois fois plus grande que l’Everest ! Mais comment a-t-il fait ? Ce cycliste a une bien étrange façon de transporter des objets lourds à vélo, « l’homme au cou le plus fort de l’univers ! » (vidéo)Erin, 29 ans, fait une terrible découverte lors du mariage de sa meilleure amie: « J’ai tout de suite commencé à craindre le pire»Une belle union pour booster le commerce à Ath : « L’idée est de maintenir plus de monde au centre-ville et d’attirer de nouveaux... headtopics.com

Le dossier lié à la démolition de la passerelle d’Allain à Tournai avance : deux ponts de la rue de La Lys ont été démolis Le parc Pairi Daiza, véritable vitrine pour les talents de Wallonie picarde pour Halloween : de nombreux artistes locaux participent au show !

Une nouvelle scène de la série « HPI » tournée près de Mouscron pour la saison 4 !Ce jeudi 26 octobre, dans la matinée, une scène de la saison 4 de la série « HPI » a été tournée près de la cité des Hurlus. Début septembre, une scène de course-poursuite avait été réalisée à Wasquehal. Lire la suite ⮕

Une violente bagarre éclate entre une quinzaine de personnes dans le centre-ville de Mons !Les faits ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, rue Antoine Clesse. Les forces de l’ordre ont dû intervenir en nombre. Lire la suite ⮕

Une séance de cinéma pour les détenus de la prison de Leuze : «Le cinéma est un prétexte pour développer leUn documentaire sera proposé aux détenus de la prison de Leuze dans le cadre du Mois du Doc. D’autres endroits de Wallonie picarde seront sollicités, à Ath, Tournai et Mouscron. Lire la suite ⮕

Bpost réduit considérablement son empreinte carbone à Tournai : quatorze vélos-cargos circulent dans les ruesDepuis près d’un mois, certains facteurs tournaisiens utilisent un vélo-cargo afin de livrer le courrier mais aussi certains colis. Une décision que Bpost a prise afin de diminuer son empreinte écologique. Lire la suite ⮕

Terrible accident de la route à Tournai : un automobiliste percute un arbre et se blesse gravementUn grave accident de la route s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi à Tournai. Un automobiliste ayant percuté un arbre a été admis au service des urgences à Tournai dans un état jugé critique, indiquent les pompiers. Lire la suite ⮕

Kazakhstan: vers une nationalisation d’ArcelorMittal après 32 morts dans une mineLe Kazakhstan a annoncé un accord avec ArcelorMittal pour reprendre le contrôle de la filiale locale du géant mondial de l'acier. Lire la suite ⮕