De plus en plus de Belges renoncent à leur héritage

Les Belges sont de plus en plus nombreux à refuser leur héritage. C’est un constat tiré par les notaires : 'La tendance depuis quelques années se confirme : de plus en plus de Belges renoncent gratuitement à une succession chez un notaire', explique la fédération du notariat. Selon la fédération, en 2022, 'pas moins de 51.817 Belges ont renoncé gratuitement à une succession en passant par un notaire'. Depuis 2018, ils constatent une augmentation de 44% des renonciations.

Des héritiers qui, très souvent, refusent un héritage parce que leur proche décède avec des dettes. C’est le cas de Gary Leleu. Quand son père est décédé, il a décidé d’entreprendre les démarches : 'Je n’avais plus de contact avec mon père depuis plusieurs années, explique-t-il. Quand j’ai été averti de son décès, j’ai immédiatement cherché un notaire pour refuser l’héritage. D’abord parce que je ne voulais rien de lui, mais aussi parce que je connaissais son train de vie et que je me doutais qu’il aurait des dettes





