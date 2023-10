‘De oorlog in Israël is echt niet het gevolg van Europese hypocrisie’

De gruwel in het Nabije Oosten leidt ook in Europa tot een fanatiek opbod tussen opiniemakers die vinden dat we resoluut voor de kant van het Israëlische licht moeten kiezen en anderen die eisen dat we vastberaden in het kamp van de Palestijnse martelaars moeten verzamelen. Je mag dit conflict blijkbaar niet ‘complex’ vinden, hoewel het voor de meeste toeschouwers, onder wie ikzelf, toch enorm ingewikkeld blijft.

Hamas heeft zijn aanslagen uitgevoerd om een totale oorlog te ontketenen die de emoties in de regio hoog zou doen oplaaien. Dat blijf ik geloven. Tezelfdertijd is de proportionaliteit in de Israëlische vergelding zoek, is elk bijkomend burgerslachtoffer een tragedie, hangt premier Benjamin Netanyahu al veel te lang het varken uit en nemen kolonisten op de Westelijke Jordaanoever de kans te baat om hun machtspositie te verstevigen.

Ik weiger mee te gaan in een verhaal van licht en duisternis, goed en kwaad, zwart en wit. Het is begrijpelijk dat mensen met familie in Israël of Gaza daar anders over denken. Dat zou ik in hun situatie ook doen. Maar als Europeanen mogen we niet meegaan in kleuterachtige voorstellingen van de geopolitiek. Dat heeft ons de afgelopen decennia al te veel miserie opgeleverd. Israël en de Palestijnen zitten vast in een eeuwenoude haatspiraal. headtopics.com

We hoeven er geen doekjes om te winden: Europa is vandaag allesbehalve consequent ten aanzien van de talrijke geweldhaarden. Europa heeft duidelijk boter op het hoofd, het heeft te lang weggekeken. Maar de oorlog tussen Israël en de Palestijnen is echt niet het gevolg van Europese hypocrisie. De rivaliteit over de Levant, over strategische vlaktes en heuvels, over toegangspoorten – die rivaliteit was al zichtbaar in de diepe, diepe Oudheid, lang voordat Europa ook ook maar enigszins politiek relevant was.

We hoeven er geen doekjes om te winden: Europa is vandaag allesbehalve consequent ten aanzien van de talrijke geweldhaarden. Het is belangrijk dat we dat erkennen, maar niet zonder het in een bredere context te plaatsen. Als één regio hypocriet is tegenover de Palestijnen, dan is het wel het Midden-Oosten. Zowat alle regimes daar hebben Gaza de rug toegekeerd. En dan hebben we het nog niet over het doodzwijgen van de oorlogsmisdaden van de Saudiërs in Jemen. headtopics.com

Guerre Israël-Gaza : les combats se poursuivent à l'intérieur de la bande de GazaDes combats au sol font rage samedi dans la bande de Gaza, cible de frappes israéliennes sans précédent trois semaines... Lire la suite ⮕

Lode Ceyssens (Boerenbond): ‘De algemene Europese stikstofnorm is onzinnig voor Vlaanderen’Lees alles over de stikstofcrisis in ons dossier In de loop van november een akkoord sluiten over een definitief stikstofdecreet. Dat is de doelstelling Lire la suite ⮕

De nouveaux combats à la frontière entre Israël et le LibanDes combats ont repris samedi à la frontière entre Israël et le Liban entre l'armée israélienne et les militants du mouvement chiite Hezbollah, un groupe soutenu par l'Iran, a annoncé Tsahal, l'armée israélienne. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien: Israël a lancé son offensive terrestre, Gaza-ville est un champ de batailleIsraël intensifie les bombardements et l’offensive terrestre sur Gaza, malgré les appels à un cessez-le-feu humanitaire. On craint «des milliers de morts civils en plus» tandis que les familles des 229 otages vivent dans l’angoisse. Lire la suite ⮕

Guerre Israël - Gaza : l'armée israélienne augmente le nombre de ses troupes à GazaL'armée israélienne a intensifié son offensive contre la bande de Gaza malgré les appels à une désescalade, et... Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : Israël accuse le Hamas de «manipulation psychologique» au sujet des otagesLe ministre israélien de la Défense a accusé dimanche le Hamas de «manipulation psychologique» au sujet des otages qu’il détient après que le mouvement islamiste s’est dit prêt à les libérer en échange de tous les prisonniers palestiniens incarcérés par Israël. Lire la suite ⮕