De muonen-gps blijft ook in de tunnel werken

Bovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee.

Een woning is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven zal doen. Helaas leer je niet sne...‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

Lire la suite:

destandaard »

Intendant die oplossing moest zoeken voor Turnhouts Vennengebied dat lijdt onder stikstof, staakt overleg metDoor de politieke onduidelijkheid in het stikstofdossier pauzeert Piet Vanthemsche, intendant van het Turnhouts Vennengebied, zijn overleg met de boeren in de omgeving. “Het is schieten op een bewegend doel”, klinkt het. Lire la suite ⮕

Uitleveringsverzoek voor terrorist Lassoued kwam ook bij politie terecht, minister Verlinden (CD&V) onder vuurHet uitleveringsverzoek van Tunesië belandde niet alleen bij justitie maar óók bij politie, achterhaalde parlementslid Yngvild Ingels (N-VA). Nochtans zei bevoegd minister Annelies Verlinden (CD&V) dat de politie het uitleveringsverzoek nooit gekregen had. Lire la suite ⮕

Russische leger houdt, onder toezicht van Poetin, oefeningen met ballistische rakettenDe Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag toezicht gehouden op militaire oefeningen waarbij ballistische raketten werden gelanceerd. Met de manoeuvres werd een “grootschalige nucleaire” vergeldingsaanval door Moskou gesimuleerd, zo blijkt woensdag uit een verklaring van het Kremlin. Lire la suite ⮕

Voetgangerstunnel onder Merodedreef wordt geschilderdIn de herfstvakantie starten schilderwerken in de voetgangerstunnel onder de Merodedreef in het centrum van Westerlo. De muren en het plafond worden grondig gereinigd en daarna in een fris kleurtje gestoken. Ook de balustrades worden opnieuw geschuurd en geschilderd. De voetgangerstunnel is afgesloten tijdens de werkzaamheden. Lire la suite ⮕

Zaakvoerder (52) komt onder heftruck terecht en sterft: “Tevergeefs gereanimeerd”Rond middernacht is op een bedrijventerrein aan de Weihoek in Zaventem een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Lire la suite ⮕

‘Professor Anderling’ schittert in nieuwe campagne voor LoeweDe meesten onder ons kennen Maggie Smith onder de naam professor Anderling uit de Harry Potter-reeks of als Violet Crawley uit Downtown Abbey. Maar de 88-jarige kan duidelijk meer dan alleen acteren. Ze schittert namelijk in de nieuwe voorjaarscampagne van het Spaanse luxemerk Loewe. Lire la suite ⮕