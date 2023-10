De miraculeuze verrijzenis van Hendrik Vos en een onverwachte exit: de ene plottwist naar de andere in ‘De ver

Verbazing alom bij het ontbijt als blijkt dat Liliane Saint-Pierre ’s nachts werd vermoord. De avond voordien bij de epische stemming waarbij Celine Van Ouytsel werd verbannen, had zij als enige op Charlotte Van Brabander gestemd. “Destijds al mijn eerste keuze”, zei ze. Die stem bleek haar enkele uren later fataal.

In het torentje had Guy T’Sjoen immers meteen de aanval op Liliane geopend. “Ze is de enige die de boel doorheeft. Alle anderen verdenken elkaar en zijn in de war. Liliane kijkt richting Charlotte en de twee stille jongens. Als we haar nu elimineren, kan ze niks meer rondbazuinen.”

Een perfecte ontleding van de gedachtegang van de zangeres. Want als Staf Coppens aanklopt met het moordbriefje, blijkt dat ze inderdaad Guy, Charlotte en Bart Appeltans aanwijst.Met de moord op Liliane werd Hendrik Vos gespaard. Maar dat leek slechts uitstel van executie. “De meeste bondgenoten snappen het spel precies niet. Hendrik is hun sterkste speler. Hij noteert het stemgedrag, en analyseert de boel”, vervolgde verrader Bart Appeltans in het torentje. headtopics.com

Hans Van Alphen zag wel dat het fout liep. “Heel gek hoe het gisteren een tweestrijd Celine-Hendrik was”, repliceerde hij. “Dat het toen ook duidelijk was dat vandaag Hendrik zou moeten vertrekken, en plots alle karren zijn gedraaid.”

Toen Hendrik zei dat hij – mits geen verbanning – het spel zou blijven spelen maar op een andere manier, kreeg Bert Haelvoet het helemaal te kwaad. Want de professor had de avond voordien twee keer gezegd dat iedereen hem moest wegstemmen.De stemming was duidelijk: elf stemmen voor Bert. Die was erg boos. “Bertje bondgenoot is weg. Ciaokes byekes”, brieste hij. “Wat voor een flauwe bende is dat? Ik heb mijn best gedaan, maar ik heb bepaalde dingen te laat gezien. headtopics.com

