De man wacht op de bus naar Lier

In het donker leek de tunnel groter dan normaal, dacht de man terwijl hij wachtte op de bus naar Lier. Boven hem daverde een trein station Berchem binnen. Laat maar rollen. Hij gaf de voorkeur aan de bus. Want bussen en Lier hoorden bij elkaar. Zijn leven lang had hij in voertuigen van Van Hool gereisd. Ging er nu een eind aan komen? Het leek onvermijdelijk. Hij wist het wel: de bus nemen was niet altijd plezierig. De bussen waren goed, maar De Lijn had problemen.

Te weinig chauffeurs, zo vaak stakingen dat ze niet eens meer de krant haalden, verouderd materieel en anders wel een opstopping. En vooral ook te weinig geld. Althans, dat zei de krant. Een duif fladderde weg. Een elektrische wagen rolde geruisloos voorbij. De nieuwe, Chinese bussen van De Lijn zouden ook elektrisch worden. Hij ging de diesellucht nog missen, dacht hij. De man keek op de app van De Lijn. Die zei dat de bus naar Lier over twee minuten ging kome

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



gva / 🏆 12. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

‘Acid wordt afgeschilderd als een zot, maar voor jongeren is hij als een journaalanker’Julien De Wit begint er al over nog voor we zelf de vraag kunnen stellen – en zelfs nog voor we überhaupt ergens iets over kunnen vragen: hij gaat dus

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

‘Een kind met een beperking of een volwassene met dementie is níét aandoenlijk’Onlangs mochten we op de Knack-redactie samen met de ploeg van De Droomfabriek de droom van een twaalfjarige jongen waarmaken. Jules vroeg zijn ouders al

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Wall Street loopt als een lierDe Fed stuwt Wall Street kennelijk naar nieuwe records.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Man (54) sterft na val van 3,5 meter in hangar: “Wou wellicht kijken waarom pallet vast bleef steken”Een 54-jarige man is maandagavond om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in een hangar in de Duwijckstraat in Lier. De man was er aan de slag met een vorkheftruck, maar klauterde op een verhoog toen een van de palletten vermoedelijk bleef vastzitten. Daarbij kwam hij ten val.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Man (54) sterft na val van 3,5 meter in hangar: “Wou wellicht kijken waarom pallet bleef vast steken”Een 54-jarige man is maandagavond om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in een hangar in de Duwijckstraat in Lier. De man was er aan de slag met een vorkheftruck, maar klauterde op een verhoog toen een van de palletten vermoedelijk bleef vastzitten. Daarbij kwam hij ten val.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Rapport bijzonder kritisch voor legendarische Britse spion Stakeknife: “Hij kostte meer levens dan hij er reddEr zijn meer levens verloren gegaan door de daden van de beruchte Britse IRA-infiltrant Stakeknife dan er levens door hem gered zijn. Dat is de ontnuchterende conclusie van een vrijdag voorgesteld rapport, waar zeven jaar aan gewerkt is.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »