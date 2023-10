De Lie espère titiller Philipsen en 2024 : 'C’est tout simplement le meilleur sprinteur du monde pour l’instant'

Arnaud De Lie a vécu une belle deuxième saison au sein du peloton professionnel en remportant sa première course World Tour, le Grand Prix Cycliste de Québec. Il a également bouclé sa saison avec une victoire supplémentaire par rapport à 2022 avec 10 victoires cette saison. Il termine donc à 9 victoires du coureur qui a le plus levé les bras cette saison, Jasper Philipsen.

Qu’il soit bien ou mal placé, il va toujours gagner', analyse De Lie au micro de Jérôme Helguers, à qui il a accordé un long entretien. Le Taureau de Lescheret se sent plus à l’aise à la suite de courses plus dures, dans un rôle de sprinteur punchy plutôt que dans celui du pur sprinteur : 'Je ne suis pas vraiment le même coureur que lui.

