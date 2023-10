De la pluie ou des averses attendues ce lundi après-midi venant du sud du pays

En Ardenne, il fera en revanche probablement pluvieux dès le matin. En soirée, il y aura sans doute pas mal de pluie localement, selon les prévisions de l’IRM qui tablent sur des maxima de 11 à 15 degrés.Le temps sera déjà très nuageux et pluvieux en Ardenne tandis qu’ailleurs, le temps sera généralement sec avec encore des éclaircies sur le centre et l’ouest.

Ce soirUn petit noyau de basse pression traversera notre pays du sud-ouest vers le nord-est, mais sa trajectoire exacte reste à déterminer. Une active perturbation, qui gravite autour de celui-ci, conduira à des pluies modérées et des averses.MardiAu matin, le temps sera généralement sec sous un ciel gris au sud du sillon Sambre et Meuse, avec des nuages bas, brumes et brouillards. Ailleurs, on bénéficiera d’éclaircies parfois larges.

Des périodes de pluie ou averses localement abondantes cet après-midiUne nébulosité variable à temporairement abondante avec des périodes de pluie ou des averses, localement abondantes, et des maxima de 10 à 16 degrés sont à prévoir dimanche après-midi, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Lire la suite ⮕

Comment lutter contre la dépression saisonnière automnale ?Le ciel est gris, la pluie a fait son retour,… Bref, l’automne est bel et bien là. Certains n’apprécient pas du... Lire la suite ⮕

Explosion dans la nuit de dimanche à lundi à AnversUn bâtiment dans l'artère anversoise Amerikalei a été pris pour cible dans une explosion, a confirmé un porte-parole de... Lire la suite ⮕

Cérémonie du Ballon d’or : voici les autres trophées qui seront remis ce lundiOutre le Ballon d’Or masculin et féminin, d’autres trophées seront décernés lundi au Théâtre du Châtelet à Paris à partir de 20h45. Lire la suite ⮕

Terrorisme: la Belgique maintient le niveau de menace à 3Un attentat terroriste a fait deux morts à Bruxelles, lundi soir. Le niveau de la menace a été relevé à 4 dans la capitale. Lire la suite ⮕

Pas d'accord de libre-échange UE-Australie avant plusieurs années, selon CanberraLes négociations entre l'Union européenne et l'Australie ont échoué à déboucher sur un accord de libre-échange cette semaine, malgré l'espoir d'une conclusion rapide, ont indiqué Bruxelles et Canberra, un ministre australien estimant lundi qu'il faudra plusieurs années avant une reprise des pourparlers. Lire la suite ⮕