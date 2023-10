De Johan Polak Poëzieprijs: gloednieuw, prestigieus en hoog prijzengeld

Vandaag om 14:20Vandaag om 03:00Vandaag om 16:40Het spraakbericht is een verbale gijzeling‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

Vermeende handlanger van Abdesalem Lassoued opgepakt in ons landEr is woensdagochtend een vermeende handlanger opgepakt van Abdesalem Lassoued, de dader van de dodelijke terreuraanslag in Brussel vorige week maandag. Volgens onze informatie kan de verdachte gelinkt worden aan oorlogswapen dat Lassoued gebruikte.

Johan Bakayoko marque encore 'à la Robben' : 'Je devais perfectionner mon mouvement, ça commence à venir'Le PSV a ramené un point de son déplacement à Lens (1-1) et a décroché un deuxième partage dans le Groupe B de la...

Vermoedelijke handlanger van Abdesalem Lassoued opgepakt in ons landEr is woensdagochtend een vermeende handlanger opgepakt van Abdesalem Lassoued, de dader van de dodelijke terreuraanslag in Brussel vorige week maandag. Dat meldt het federaal parket in een persbericht. De verdachte zou gelinkt worden aan het oorlogswapen dat Lassoued gebruikte.

Koppel uit Hove haalt eigen AED-toestel in huis na hartstilstand Peter: "We nemen het zelfs mee op vakantie"Negen minuten. Zo lang moest Annick Van Hooymissen wachten tot de hulpdiensten arriveerden nadat haar man Peter een hartstilstand had gekregen en in elkaar was gezakt. Het verhaal van het koppel uit Antwerpen kende gelukkig een goed einde. "Maar we hebben ons wel een AED-toestel aangeschaft. Dat geeft ons een veiliger gevoel", vertelt Annick.

Optimisme kun je (een beetje) lerenEr schuilt een optimist in ieder van ons, want optimisme is een cruciale factor in ons overlevingsinstinct. 'Een positieve of negatieve levenshouding is in je kinderjaren aangeleerd, maar door bij je redenering stil te staan, kun je die bijstellen.'

Volvo Gent mag nieuw paradepaardje EX30 bouwen: wat betekent dat voor auto-industrie en werkgelegenheid in onsVolvo zal vanaf 2025 zijn nieuwe paradepaardje de EX30, een compacte elektrische SUV, deels in ons land bouwen. Dat is goed nieuws voor Volvo Gent en voor ons land. Zeker na de mokerslag die Audi Vorst eerder deze maand kreeg.