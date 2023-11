De inwoners van Kiev stralen moed en altruïsme uit

Zijn zorgvuldig lichtgebruik verwijst naar de klassieke schilderkunst. Een simpel concept, maar het resultaat is beklijvend.

‘Hitlersnor’ voor Duitse politicus: met opvallende reclame wil de krant ‘Bild’ laten zien dat ze ook kritisch is voor uiterst rechtsWanneer op de dag ben jij het productiefst?Dakisolatie of zonnepanelen: wat is de beste investering?

Alexander Zverev krijgt gigantische boete voor mishandeling vrouw, maar toptennisser gaat in beroep tegen uitsEen rechtbank in Tiergarten, een district in de Duitse hoofdstad Berlijn, heeft olympisch tenniskampioen Alexander Zverev veroordeeld tot het betalen van een boete van 450.000 euro wegens mishandeling van een vrouw, zo maakte de rechtbank dinsdag bekend. Lire la suite ⮕

Alexander Zverev en appel de sa condamnation à une lourde amende pour coups et blessuresLe tribunal d'instance de Berlin a infligé au joueur de tennis Alexander Zverev une amende de 450.000 euros pour violences... Lire la suite ⮕

Alexander Zverev en appel de sa condamnation à une lourde amende pour coups et blessuresUn tribunal de Tiergarten a condamné le champion olympique de tennis Alexander Zverev à une amende de 450.000 euros pour coups et blessures envers une femme. Lire la suite ⮕

Alexander Zverev en appel de sa condamnation à une lourde amende pour coups et blessuresUn tribunal de Tiergarten, un district de la capitale allemande Berlin, a condamné le champion olympique de tennis Alexander Zverev à une amende de 450.000 euros pour coups et blessures envers une femme. Le tribunal l'a annoncé mardi. Lire la suite ⮕

Alexander Blessin confirme que l’Union Saint-Gilloise mettra quelques titulaires au repos en Coupe de BelgiqueL’entraîneur de l’Union va faire tourner son équipe lors de ce 16e de finale de la Coupe de Belgique. Changement le plus marquant: Joachim Imbrechts prendra la place d’Anthony Moris dans les cages. Lire la suite ⮕

Alexander Blessin confirme que l’Union Saint-Gilloise mettra quelques titulaires au repos en Coupe de BelgiqueL’entraîneur de l’Union va faire tourner son équipe lors de ce 16e de finale de la Coupe de Belgique. Changement le plus marquant : Joachim Imbrechts prendra la place d’Anthony Moris dans les cages. Lire la suite ⮕