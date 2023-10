DE INSIDER. “De partijtop had hen gewaarschuwd”: waarom Vlaams Belang twee partijleden buitenzet

Dat zette twee gemeenteraadsleden uit de partij omdat ze niet tegen de fusie stemden zoals gevraagd door de partijtop. Onze politiek journalist Farid El Mabrouk sprak met de burgemeester: “Hij wil zich er niet bij neerleggen, maar deze beslissing terugdraaien wordt heel moeilijk.”Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.

Hans Mampaey wordt voorzitter en lijsttrekker van Vlaams Belang SchelleBij Vlaams Belang Schelle is, naar aanloop van 2024, een vernieuwingsbeweging ingezet. Vanaf december neemt Hans Mampaey (53) de fakkel over als voorzitter van oudgediende Leo Haucourt. Mampaey wordt volgend jaar ook lijsttrekker. Lire la suite ⮕

Burgerbeweging Hart voor Zwijndrecht bekijkt juridische stappen tegen fusieBurgerbeweging Hart voor Zwijndrecht zegt dat het bekijkt welke juridische stappen mogelijk zijn tegen “de ondemocratische en slecht gemotiveerde beslissing tot fusie”. Lire la suite ⮕

Wedstrijd tussen Turk Sport en Zwijndrecht B eindigt in forfaitscoreDe wedstrijd tussen Turk Sport en Zwijndrecht B werd zondag niet gespeeld. Zwijndrecht B moest noodgedwongen forfait geven. Dat levert meteen 3 punten op voor Turk Sport. Lire la suite ⮕

We zijn allemaal ‘volk’ en ‘elite’ tegelijkAnders dan vaak wordt aangenomen, zijn PVDA en Vlaams Belang geen concurrenten van elkaar, stelt Tom Naegels verbaasd vast. Het ‘gewone volk’ bestaat eigenlijk niet. Lire la suite ⮕

Gemoederen lopen hoog op in Zwijndrecht, Wase supergemeente met 90.000 inwoners in de maak: “Kom nooit meer afAls alles loopt zoals verwacht, krijgt Vlaanderen er op 1 januari een soort van supergemeente bij van 90.000 inwoners, bestaande uit Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke. Beveren alleen is met 50.000 inwoners al de grootste niet-stedelijke gemeente van Vlaanderen en het is de derde grootste in oppervlakte na Antwerpen en Gent. Lire la suite ⮕

“Als je fusie probeert door te duwen, dan weet je op voorhand wat uitslag van referendum wordt”Het begint een trend te worden in de lokale politiek. Bij een referendum stemt de overgrote meerderheid van de bevolking tegen de fusie met een andere gemeente, waarop vervolgens de gemeenteraad die fusie toch gewoon goedkeurt. Deze keer was het de beurt aan Zwijndrecht, dat voortaan met Beveren en Kruibeke één gemeente vormt. Lire la suite ⮕