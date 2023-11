De Halloween-outfit van Heidi Klum: zo trots als een pauw

Al sinds de eeuwwisseling is het een traditie waar reikhalzend naar wordt uitgekeken: in welke outfit zal Heidi Klum nu weer verschijnen op haar jaarlijkse Halloweenfeestje in New York? Na de bijzonder geslaagde, maar ook behoorlijk afgrijselijke regenworm van vorig jaar koos het topmodel dit keer voor een elegantere outfit: een bonte pauw. Klum droeg een nauw aansluitend blinkend blauw pakje, terwijl tien acrobaten van Cirque du Soleil rond haar fladderden en haar verentooi verbeelden.

Fulltime societyfiguur Paris Hilton dirkte zich op als haar ‘iconen’: de ene dag als zangeres Katy Perry (in een rode latex pakje met paddenstoelhoed) en op een ander Halloween-bal als Britney Spears (in het babyblauwe jurkje uit de clip vanVan de Halloween-look van Heidi Klum tot de Monroe-blunder van Kim Kardashian: dit waren de goed foute outfits van 2022 Gisteren om 17:20Psychiater Bessel van der Kolk: ‘Trauma gaat niet weg door te praten.

Het wachten zit er bijna op: Heidi Klum deelt eerste beelden van langverwachte Halloween-outfitWaarmee zou ze dit jaar weer uitpakken? Dat is de vraag die de hele wereld zich stelde over Heidi Klum, naast internationaal topmodel ook iemand die houdt van zo extravagant mogelijke Halloween-outfits. Dinsdagavond krijgen we eindelijk het antwoord. Lire la suite ⮕

Het wachten zit er bijna op: Heidi Klum deelt eerste beelden van langverwachte Halloween-outfitWaarmee zou ze dit jaar weer uitpakken? Dat is de vraag die de hele wereld zich stelde over Heidi Klum, naast internationaal topmodel ook iemand die houdt van zo extravagant mogelijke Halloween-outfits. Dinsdagavond krijgen we eindelijk het antwoord. Lire la suite ⮕

Van bebloede babe tot Morticia Addams: deze sterren zijn helemaal klaar voor HalloweenOp dinsdag 31 oktober is het weer Halloween, de griezeligste avond van het jaar. Bekend Hollywood viert graag mee en haalt werkelijk alles uit de kast. De leukste vermommingen op een rij. Lire la suite ⮕

Van bebloede babe tot ode aan Britney Spears: deze sterren zijn helemaal klaar voor HalloweenOp dinsdag 31 oktober is het weer Halloween, de griezeligste avond van het jaar. Bekend Hollywood viert graag mee en haalt werkelijk alles uit de kast. De leukste vermommingen op een rij. Lire la suite ⮕

Red Flames klaar voor clash in uitverkocht huis tegen Engeland: “Hier hard voor gewerkt”De Red Flames nemen het dinsdagavond in Leuven voor een uitverkocht huis op tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland, op de vierde speeldag in Groep 1 van de A-divisie in de Nations League. “Voor een vol huis spelen, is een welverdiend cadeau voor mijn speelsters”, zo vertelde bondscoach Ives Serneels maandag tijdens zijn persbabbel. Lire la suite ⮕

Amnesty International streng voor Belgische mensenrechtenschendingen tegen asielzoekers: “Minachting voor de rAmnesty International roept ons land dringend op om de door België zelf gecreëerde opvangcrisis op te lossen. Lire la suite ⮕