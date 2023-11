Wat straalt meer ‘herfst’ uit dan een wandeling in het bos, met een mandje om paddenstoelen te verzamelen? Boleten, morieljes, cantharellen en parasolzwammen: elk type paddenstoel in Wonder Woods heeft een geheime vindplaats, en elke speler heeft een stukje informatie over hoe interessant de vindplaats van een bepaalde paddenstoel kan zijn.

Wonder Woods is een erg eenvoudig spel van bieden, deductie en bluffen: een rondje duurt maximum een kwartier. Het spel ziet er mooi uit en alles is uitgevoerd in hout of karton. De verdeling van de startkaarten kan een grote impact hebben: bij de spellen die we speelden, was er telkens één speler met de volledige informatie over een type paddenstoel, terwijl alle anderen het met heel wat minder info moesten doen. Aangezien een spelletje zo voorbij is, is dat geen ramp, maar het nam het spelplezier toch wat weg.

Creature Comforts is een spel van warme sokken, knetterend haardvuur, kaarsen, stoofpotjes en zelfgebakken taart. In dit spel maakt jouw familie van dieren het huis klaar voor de winter. Elke ronde zend je je dieren uit naar verschillende plekken in de Esdoornvallei. Ze verzamelen grondstoffen om extra comfort voor je huis te creëren, knutselen verbeteringen in elkaar in de werkplaats, of kopen en ruilen producten in de herberg of op de marktplaats. headtopics.com

Creature Comforts staat snel klaar en de regels zijn eenvoudig genoeg om binnen de tien minuten aan het spelen te gaan. Aangezien er elke ronde een en ander verandert op het bord, vraagt het spel wel wat tijd en denkwerk. De vijfenveertig minuten op de speldoos mag je dan ook met een stevige korrel zout nemen: ik denk dat er weinig groepen zijn die dit spel op minder dan een uur uitgespeeld krijgen.

Het spel is erg kindvriendelijk, en zoals vele nieuwe familiespellen kan het behoorlijk competitief gespeeld worden, maar ook puur voor het plezier, zonder al te veel plannen en nadenken. Of zoals de huisgenoten het hier noemen, wanneer ze geen idee hebben hoe hun zet zal uitdraaien: ‘Dikke Yolo!’THE HUNGER Op reis met een vampier headtopics.com

