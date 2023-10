De Gezellen gaan op zoek naar mirakels

Bij De Gezellen mag er al eens gelachen worden en dat is deze keer niet anders. Raf Meeus regisseerde de eerste productie van het nieuwe seizoen. De nonnen in het klooster op de theatervloer van De Gezellen hopen dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn en ze gaan op zoek naar een echte heilige relikwie om in het klooster te bewaren en te aanbidden. Een potente pastoor en een pientere pater staan de kloosterzusters bij.

De Gezellen spelen Nonnen en Mirakels in de zaal De Gilden in de Gildenstraat in Turnhout. er zijn voorstellingen op 10, 11, 14, 17, 18 en 19 november. Reserveren kan via de website. (Petra verloor haar dochtertje en moest net als Linda Mertens de draad weer oppikken: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakt”Kandidaten én Erik diep onder de indruk van nieuwkomer Toby Alderweireld in ‘De slimste mens’: “Ik ben een beetje zenuwachtig”OVERZICHT.

In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …KFC Turnhout boekte een zege in het duel met Beerschot U23. Het team won zondag met 1-2. headtopics.com

Onze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: “In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek” Liefst 95 bierexperts uit alle hoeken van de wereld zijn drie dagen lang aan de slag in Turnhout. Voor de Brussels Beer Challenge keuren ze nog tot dinsdag in totaal 1.800 bieren in 96 …

Meer dan 2.000 nabestaanden komen samen tijdens herdenkingsvieringen: “Moment om stil te staan bij het gemis” In de aula van het crematorium in Turnhout vonden dit weekend zes herdenkingsvieringen plaats. Uitvaartbedrijf Jan Schillebeeckx uit Oud-Turnhout organiseert die om nabestaanden een moment van …De wedstrijd van zaterdag tussen Grobbendonk en het bezoekende HIH Turnhout eindigde op 7-0. Dit is de negende ongeslagen wedstrijd na elkaar voor Grobbendonk.FC De Kempen won de thuiswedstrijd tegen White Star zaterdag met 2-0. Senne Govers en Demba Janneh zorgden beiden voor een doelpunt. headtopics.com

‘Armoede, zedenschandalen en een krakende gezondheidszorg: het VK is een land op zijn tandvlees’Het is de vraag die me het vaakst gesteld wordt. Als er na een lezing over leven en lijden in het VK (de clue zit in de titel) handen de lucht ingaan, zit Lire la suite ⮕

‘Een slaapprobleem kun je nooit oplossen in één consultatie’Je ligt elke nacht urenlang wakker of staat stijf van de stress en je besluit naar de huisarts te gaan. Wat mag je van zo’n consultatie verwachten, nu steeds duidelijker wordt dat veel slaap- en kalmeermiddelen verslavend en risicovol zijn? Wij gingen langs bij drie huisartsen die liever geen pillen voorschrijven. Lire la suite ⮕

Minister Demir ziet bruisende toekomst voor kasteel waar grootmeester ooit woonde en werkte: “Vanaf 2030 wordtHet Rubenskasteel in Elewijt (Zemst) wordt een bruisende plek met een belevingspark en -centrum gewijd aan Rubens, meeting- en congresfaciliteiten, een brasserie, een gastenverblijf en vergaderruimtes voor lokale verenigingen en ondernemingen. Lire la suite ⮕

Gsm gestolen uit werfkeetIn een werfkeet in het centrum van Mechelen is een diefstal gepleegd. Lire la suite ⮕

Man overleden bij arbeidsongeval in Antwerpse havenBij een ongeval op kaai 913 in de Antwerpse haven is zaterdag een man om het leven gekomen. Het slachtoffer kreeg een deel van een lading op zich tijdens het laden van een schip. Hij overleed ter plaatse. Lire la suite ⮕

Fietser (55) valt over omgevallen boomIn de Tassijnslaan in Haasdonk is een fietser zaterdagochtend gewond geraakt bij een zware val over een omgevallen boom. Lire la suite ⮕