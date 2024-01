De eerste Brussels Auto Show geopend als alternatief voor het autosalon

Op de Heizel is de eerste Brussels Auto Show geopend, een alternatief voor het geschrapte autosalon. Al gaat de vergelijking niet op, want nagenoeg geen enkele grote constructeur heeft er een stand. Toch zal de echte autofreak er zeker aan zijn trekken komen.Vijf paleizen en de patio van Brussels Expo staan vijf dagen lang in het teken van passie voor auto’s. De Nederlandse organisator 402 Automotive meldt al 80.

000 tickets verkocht te hebben voor de eerste Brussels Auto Show – een alternatief voor het traditionele autosalon – en op 100.000 bezoekers te mikken. “Wij zijn als Nederlandse organisator nog redelijk onbekend in België ondanks onze Supercar Madness-evenementen die we al enkele jaren organiseren op het circuit van Zolder”, zegt initiatiefnemer Ronald van den Broek. “En we hopen met ons evenement de verkoop van (elektrische) auto’s toch te kunnen stimuleren”, klinkt het.Het mag dan geen echt autosalon zijn, toch zijn er een paar primeurs. Zo staat het Chinese automerk MG er met zijn nieuwe elektrische Cyberster die pas later dit jaar kan besteld worde





