De Eenzame Uitvaart, voor wie helemaal alleen sterft: “De jongste was een baby van twee weken oud”

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”Ben je een nachtuil? Dan moet je harder wennen aan het winteruur, en dat zullen ze merken op je werkTine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”‘Friends’-acteur Matthew Perry (54) overleden: assistent trof hem dood aan in...

Gynaecoloog verminkt zijn vrouw tijdens huwelijksreis in Dubai omdat ontmaagding niet luktOmdat normale seks maar niet lukte tijdens hun huwelijksreis en hij zijn kersverse echtgenote absoluut wilde ontmaagden, heeft een Duitse gynaecoloog een schaar gebruikt om het maagdenvlies door te knippen. Hij wordt nu aangeklaagd voor verminking. Lire la suite ⮕

Russische luchthaven bestormd omdat er vliegtuig uit Israël landtEnkele tientallen mannen zijn zondagavond de terminal van de luchthaven van Machatsjkala, de hoofdstad van de Russische republiek Dagestan, binnengedrongen. Dat gebeurde omdat een vliegtuig uit Israël er was geland. Lire la suite ⮕

Russische luchthaven bestormd na landing vlucht uit Tel Aviv: “Voor kindermoordenaars is geen plaats in DagestTientallen pro-Palestijnse manifestanten zijn zondagavond de terminal van de luchthaven van Machatsjkala, de hoofdstad van de Russische republiek Dagestan, binnengedrongen. Dat gebeurde omdat een vliegtuig uit Israël er was geland. De demonstranten zijn intussen verwijderd maar de luchthaven blijft zeker tot 6 november gesloten. Lire la suite ⮕

‘Ik wil de brugfiguur zijn tussen de boze Vlaming en de boze moslim’De ene week staat VRT-journaliste Loubna Khalkhali thuisloze mensen te interviewen na de aardbeving in Marokko. De andere week staat ze, als vrouw van regisseur Adil el Arbi, op de rode loper te blinken in Hollywood. ‘Die twee werelden houden me in evenwicht. Lire la suite ⮕

Journée internationale de l’Internet : Journée internationale de l’Internet: la vidéo de plus en plusLe streaming de vidéos est l’activité principale en ligne, et représente environ 65% de l’ensemble du trafic. Netflix a désormais dépassé YouTube Lire la suite ⮕