Wanneer ik door de straten van Leuven dwaal, kom ik geregeld voorbij een plaats waar de voorbije jaren een overledene thuis werd aangetroffen. Soms werd die al na enkele dagen gevonden, door de thuisverpleging of de poetshulp, soms pas na weken, wanneer de neuzen in de buurt verontrust werden. Een woninglijk heet dat in het ambtenarees. Ik vroeg me ooit af wat het resultaat zou zijn mocht ik al die plaatsen op de kaart van Leuven markeren, zoals vlaggetjes op een stafkaart in de oorlog.

Het was het eerste jaar dat De Eenzame Uitvaart in Leuven actief was. Het initiatief van de Groningse stadsdichter Bart F.M. Droog was daarvoor al in diverse Nederlandse steden en in ons land in Antwerpen neergestreken. Het concept is eenvoudig: wanneer er niemand op een uitvaart verwacht wordt, gaat een dichter ernaartoe en schrijft hij of zij een persoonlijk gedicht voor de overledene.

Bij de asuitstrooiing van mevrouw D. daagden uiteindelijk toch twee mensen op, een poetsvrouw uit Ter Putkapelle en de dochter van een andere bewoonster. Het gebeurt wel vaker, zeker in de helft van de gevallen, dat er onverwacht toch nog iemand aanwezig is.Maar dat was dus niet het geval bij de uitvaart van meneer B. uit de Brusselsestraat. headtopics.com

We zijn in Leuven met zes dichters die eenzame uitvaarten bijwonen. Naast Herlinda Vekemans en mezelf zijn dat Paul Bogaert, Alain Delmotte, Lieve Desmet en Mustafa Kör. Ook Charles Ducal, onze eerste Dichter des Vaderlands, maakte een tijdje deel uit van het team. Allemaal denken we weleens terug aan de uitvaarten die we verzorgd hebben.Soms vraagt iemand me welke mij het meest is bijgebleven. Vaak noem ik dan meneer B., bijna altijd ook meneer M.

Ik kon het amper geloven toen ik van Gasthuisberg hoorde dat een baby zonder zijn ouders zou worden begraven. Het zijn vaak de details die bijblijven. De dementerende meneer K. uit Ottenburg stapelde zijn villa tjokvol rommel, hij kon niets weggooien, misschien compenseerde het zijn gebrek aan menselijk contact. Er was de eenzaat met vier beveiligingscamera’s onder de dakgoot, de duivenmelker met de mysterieuze zoon, of de jonge Hongaarse vrouw die een duivelin was voor haar buren maar als een engel werd gekoesterd door het personeel van Gasthuisberg. headtopics.com

