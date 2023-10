De deux à trois bandes pour la rue de la Loi ?

Durant ce congé d’automne, la piste cyclable de la rue de la Loi subit un lifting. Les gros blocs de béton sont remplacés par des bordures plus discrètes et moins larges et le revêtement est peint en ocre pour que la piste cyclable soit plus visible aux intersections avec les voitures. Voilà trois ans et demi que la rue de la Loi a perdu une bande de circulation automobile au profit des vélos, ces travaux d'aménagement pérennisent cette situation.

Pour faire tout cela, il faut que l’on travaille sur la circulation car cela supprimerait encore une bande pour les voitures.' Le projet est donc dans le viseur de la ministre, mais pas avant les prochaines élections régionales de juin 2024. La rue Belliard, parallèle à la rue de la Loi pourrait elle aussi perdre une bande de circulation au profit de la mobilité active.

