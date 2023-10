De Croo: “Hamas moet gijzelaars vrijlaten, Israël moet blokkade Gazastrook stoppen”

Met die dubbele boodschap trekt premier Alexander De Croo donderdag naar de Europese top, waar de leiders zich achter een gemeenschappelijke oproep voor de strijdende partijen zullen trachten te scharen.De Croo gaat het gesprek met zijn collega’s aan met twee prioriteiten in het achterhoofd. “Hamas moet zijn gijzelaars vrijlaten, zonder voorwaarden. Want wat het nu doet, is een oorlogsmisdaad.

Voor ons land is een snelle de-escalatie van het conflict van het allerhoogste belang, waarbij zowel de bevolking van Gaza als die van Israël ontzien wordt. “Israël moet zichzelf kunnen verdedigen tegen de terroristische aanvallen van Hamas, maar dat kan nooit een excuus zijn om mensen af te sluiten van de basismiddelen die ze nodig hebben om te overleven”, stelde De Croo het Belgische standpunt nog eens op scherp. “De blokkade van Gaza is onaanvaardbaar en moet worden gestopt.

Hij benadrukte dat Hamas dan wel 222 Israëli’s en anderen vasthoudt, maar feitelijk heel de bevolking van Gaza gijzelt. Net als het opheffen van de blokkade van de Gazastrook, zou het vrijlaten van de gijzelaars door Hamas al een vorm van de-escalatie zijn, betoogt De Croo. Eerder op de middag, in de Kamer, zei hij dat er in Gaza 134 Belgen geïdentificeerd zijn, maar dat er jammer genoeg geen akkoord is om ze uit de Gazastrook te halen. headtopics.com

Dat laatste punt ligt ook ter discussie voor op de Europese top. De leiders discussiëren nog over het feit of ze een humanitaire pauze, dan wel een humanitair staakt-het-vuren zullen bepleiten, maar zo’n zoektocht naar de juiste bewoording is volgens de Nederlandse premier Mark Rutte niet meer dan normaal in een EU met 27 lidstaten. “Maar ik denk dat we er snel zullen uitkomen.

“Bij de aanslagen door Hamas vielen 1.400 doden. Natuurlijk staan we achter Israël, ieder ander standpunt zou belachelijk geweest zijn”, zei Rutte. “We snappen dat Israël, als het wil overleven, Hamas moet uitschakelen. Maar we roepen Israël op om dat op een manier te doen waarbij zo weinig mogelijk burgerslachtoffers worden gemaakt.” headtopics.com

