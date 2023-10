DE BLIK VAN BISTIAUX. “Het kan altijd erger dan Antwerp in Europa: wat te denken van het grote Ajax?”

“Vandaag kunnen wij daar nog niet mee-boksen”, stelt hij vast. Verder heeft hij het over het pompoencircus, de ondergang van Ajax en de knalprestatie van de Kempense Loena Hendrickx.

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen”Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?” headtopics.com

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Van Bommel mesure le chemin qu'il reste à l'Antwerp: 'des étapes importantes à franchir'Mark van Bommel avait qualifié Porto de grand favori pour le match contre l'Antwerp. Après la défaite 1-4 du Great Old mercredi soir, il s'est avéré que ces propos n'étaient pas vides de sens de la part de l'entraîneur néerlandais. Lire la suite ⮕

Mike Johnson is de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van AfgevaardigdenDe Amerikaanse republikein Mike Johnson (51) is woensdagavond (Belgische tijd) verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij kon de meerderheid van het Huis achter zich scharen in een vierde stemronde. Lire la suite ⮕

Acapulco afgesloten van rest van Mexico na doortocht orkaan OtisNa de doortocht van de krachtige orkaan Otis, is de Mexicaanse stad Acapulco woensdag afgesloten van de rest van het land. Er is sprake van materiële schade in de beroemde badplaats aan de Stille Oceaan. Lire la suite ⮕

Valerie Trouet, directeur van het klimaatcentrum: “We zijn allesbehalve slachtoffers van de klimaatopwarming”Iedere week laat Billie zich inspireren door de levenslessen van een bekende Vlaming. ‘A little less conversation, a little more action, please’. Voor Valerie Trouet, dendrochronoloog en directeur van het nieuwe Belgische klimaatcentrum, zijn Elvis’ woorden actueler dan ooit. Lire la suite ⮕

Gemiddeld inkomen van Belg gestegen: kaap van 20.000 euro is gerondHet gemiddeld inkomen van de Belg is in 2021 gestegen tot boven de kaap van de 20.000 euro. Het gemiddeld netto belastbare inkomen per inwoner kwam uit op 20.357 euro, waar dat een jaar eerder nog 19.671 euro was. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Statbel, berekend op basis van de aangiften in de personenbelasting. Lire la suite ⮕

Twintiger loopt werkstraf van 130 uur op voor diefstal van 33.000 euro bij werkgeverEen 28-jarige man uit Vilvoorde is woensdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 130 uur en een geldboete van 800 euro omdat hij zijn werkgever voor 33.000 euro had bestolen. Lire la suite ⮕