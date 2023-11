De blamage te veel voor De Roeck? “Of ze niet voor mij willen spelen? Na de eerste helft kan je dat gevoel wel

Doelpuntenfestival op ‘t Kiel: kansloos Beerschot krijgt er zes (!) om de oren van Club Brugge en ligt uit de beker

Dirigente van KF Jaak Lemmens geeft haar stokje doorDe muzikanten van de Koninklijke Fanfare Jaak Lemmens uit Zoerle-Parwijs (Westerlo) hebben maandenlang gerepeteerd voor het jaarlijkse concert dat op zaterdagavond 4 november wordt gebracht in de Zoerla in Westerlo.

ahum - mensen in het Funerarium": dit vindt ons testpanel van het meest morbide spookhuis in BelTussen de wachtrijen loopt vaak al een creep rond met een luide en stinkende kettingzaag. Maar hoe eng zijn de spookhuizen die de Belgische pretparken inrichten voor Halloween nu echt? Wij testen het uit, met een panel van jonge durvers/broekschijters . Hoe hoog onze testers de fear factor van hun ervaring inschatten, beoordelen ze na afloop.

Spooky Spooky in het Veltwijckpark: Griezelige halloweenwandeling rond het kasteelWat is er griezeliger dan een wandeling in een park op de avond van Halloween. Spoken, vampiers, zombies, klopgeesten en andere vreemde wezen komen dan plots tot leven. Het park wordt een spookhuis.

'Het feestje begint alsof het al drie uur bezig is'Waar dans je zo vrij als in je woonkamer? Bij Open Dansvloer. Elke maand komen alle generaties er samen in Leuven om een uur te dansen. 'Alles kan en mag. Dat voelt heel bevrijdend.'

Kostuums van 'Kulderzipken' waren bijna op het stort beland: "Het kleedje van Prinses Prieeltje kunnen recuperPieterjan en Jeff praten in Achter de schermen met Ianka Fleerackers en Michael Pas, de hoofdrolspelers van Kulderzipken. De legendarische Vlaamse jeugdreeks ging 26 jaar geleden na twee seizoenen van antenne, maar menig millennial herinnert zich de avonturen van de rebelse prinses Prieeltje en de slimme boerenzoon die haar hart wil veroveren.

Een nieuwe opdoffer voor Westerlo: tweedeklasser Beveren knikkert Kemphanen genadeloos uit de bekerWesterlo is niet opgestaan uit de doden. De rode lantaarn uit de Jupiler Pro League ligt nu ook genadeloos uit de Croky Cup. Tweedeklasser SK Beveren zorgde voor een nieuwe opdoffer: 3-1. Door deze uitschakeling kunnen de Kemphanen zich volledig focussen op het cruciale tweeluik tegen OH Leuven en Sint-Truiden in de competitie.