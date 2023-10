Davy Roef verloor deze week zijn grootvader en eerde hem met twee gestopte strafschoppen: “Ik denk dat ik er e

Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Davy Roef verloor deze week zijn grootvader en eerde hem met twee gestopte strafschoppen: “Ik denk dat ik er eMakkelijk was zijn seizoen niet, makkelijk was zijn aanloop naar de topper naar Standard evenmin. Maar Davy Roef verrees nog maar eens en hielp AA Gent met cruciale strafschopreddingen aan de eerste competitiezege in vijf wedstrijden (3-1). En dat gunde iedereen hem. Lire la suite ⮕

Davy Roef ontpopt zich opnieuw tot held bij AA Gent door twee (!) strafschoppen te pakken, matig Standard bij rust al uitgeteldOnderschat Standard nooit en toen AA Gent met 3-0 de rust introk, was zelfs de eeuwige optimist in de KAA Gent Arena nog op zijn hoede. De Rouches probeerden ook heus wel maar net als voor de pauze miste Kanga - oog in oog met Roef een strafschop. Gent dat vooral voor rust wervelde, pakt meteen zijn eerste competitiezege in ruim een maand tijd. Lire la suite ⮕

Davy Roef, l’homme qui murmurait à l’oreille des… tireurs de pénaltysEt dire qu’il n’aurait même pas dû jouer cette semaine. Coincé derrière Paul Nardi dans la hiérarchie des gardiens... Lire la suite ⮕

Petra verloor haar dochtertje en werd palliatief verpleegkundige: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakZe stond tussen de rest van het publiek in het Sportpaleis toen zangeres Linda Mertens vrijdagavond, zeven jaar na het verlies van haar dochter, haar comeback maakte met Milk Inc. “Ik voelde me heel erg met haar verbonden”, vertelt Petra Heremans. Ook zij verloor haar dochtertje. Zestien jaar geleden is dat nu. Lire la suite ⮕

Haven wordt laboratorium voor sleepboot van toekomst: “Als ik op waterstof kan varen, stel ik mijn pensioen miIn de Antwerpse haven varen binnenkort niet één, maar drie verschillende unieke sleepboten rond. Port of Antwerp-Bruges gaat op zoek naar de beste brandstof om de krachtige vaartuigen te vergroenen en zoekt nog veel mensen om ze te bemannen. Lire la suite ⮕

Zij ruilden de privé in voor het onderwijs: “Als ik zie wat ik nu verdien...”Op 1 september maakten duizenden Vlamingen de oversteek van de privé naar het onderwijs. Twee maanden na de eerste schooldag maken drie van hen de balans op. “In mijn vorige job voelde ik me veel meer een nummer, nu maak ik écht een verschil.” Lire la suite ⮕