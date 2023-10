Davy Roef verloor deze week zijn grootvader en eerde hem met twee gestopte strafschoppen: “Ik denk dat ik er e

en engelbewaarder bij heb”Agnes (94) was lang gewend alles zelf te doen, nu zit ze in een woonzorgcentrum: “Het is hier toch speciaal”SJOTCAST LATE NIGHT. “Voor de ontwikkeling van Arthur Vermeeren zullen momenten als deze positief zijn”

SJOTCAST #11. “Over Anderlechts mislukte transfers is veel gesproken, maar die van Club Brugge de laatste jaren kunnen ook tellen”Kat brengt ‘dode’ rat mee naar binnen, maar dan blijkt dat het knaagdier maar doet alsof: “Hij probeert te klimmen!”

Ex-kandidate Miss België die uit de wedstrijd werd gezet om naaktfoto’s rebelleert met ludieke kalender Schoonmaakexpert gebruikt dit welriekend middeltje om spinnen buiten te houden: “Ze haten sterke geuren” headtopics.com

Kat brengt ‘dode’ rat mee naar binnen, maar dan blijkt dat het knaagdier maar doet alsof: “Hij probeert te klimmen!”Bekkentrekkende witte dolfijn jaagt meisje de stuipen op het lijf: “Teken van agressie”

Schoonmaakexpert gebruikt dit welriekend middeltje om spinnen buiten te houden: “Ze haten sterke geuren”

Influencer Leonie Lagaune, mama van sterrenkindje, schrijft voorleesboek: “Ik kan niet voor Rafaël zorgen, maaOveral ter wereld stralen baby’s als zonnetjes, maar soms loopt het niet goed af en worden ze sterren. De Antwerpse influencer Leonie Lagaune (34) en haar man Maxime Biset (37) verloren hun derde kindje Rafaël halverwege de zwangerschap. In haar nieuwe voorleesboek Ster geeft Leonie een plaats aan verlies en rouw binnen jonge gezinnen. Lire la suite ⮕

‘Ik wil de brugfiguur zijn tussen de boze Vlaming en de boze moslim’De ene week staat VRT-journaliste Loubna Khalkhali thuisloze mensen te interviewen na de aardbeving in Marokko. De andere week staat ze, als vrouw van regisseur Adil el Arbi, op de rode loper te blinken in Hollywood. ‘Die twee werelden houden me in evenwicht. Lire la suite ⮕

Fotografe Carmen De Vos twijfelt: ‘Sinds Trump ben ik mijn geloof in de politiek kwijt’Elke week vraagt Knack in de rubriek Durf twijfelen naar de twijfels van bekende mensen. ‘Ik was tot voor een paar jaar een grote liefhebber van Lire la suite ⮕

“Eindelijk kan ik weer koken, na jarenlang puin ruimen”: Sergio Herman heeft zijn passie teruggevondenTien jaar na de sluiting van Oud Sluis is het cirkeltje rond voor Sergio Herman (53). Wie geen tafel kon bemachtigen in zijn iconische driesterrenrestaurant, krijgt vanaf volgend jaar een herkansing in Antwerpen. Daar staat de keuken waar de chef zijn passie van weleer terugvond. “Ik voel de pijn van Peter Goossens als hij wordt afgemaakt. Lire la suite ⮕

In de praktijk van Rika Ponnet: “Ik krijg het gevoel niet gewaardeerd te worden, maar toch antwoord ik”Rika krijgt een mail van een vrouw die begeleidt in haar datingtraject. Kwaad is ze, razend. De beschuldigingen, de uitroeptekens, de hoofdletters … zijn allemaal uiting van coping mechanism, wat daarachter schuilt is een diepe pijn. De woorden raken Rika. En toch besluit ze te antwoorden. Lire la suite ⮕

Michael Freilich (N-VA): ‘Ik ben bezorgd over de veiligheid van mijn kinderen’Michael Freilich (N-VA) is volgens De Zondag het enige joods parlementslid in het land. Vreest hij dat het conflict in tussen Israël en Hamas overwaait Lire la suite ⮕