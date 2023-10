Davy Roef ontpopt zich opnieuw tot held bij AA Gent door twee (!) strafschoppen te pakken, matig Standard bij rust al uitgeteld

Bij de Buffalo’s keerde Kandouss terug uit blessure. Daarnaast kreeg Tissoudali opnieuw de voorkeur op Orban, terwijl De Sart opnieuw in de basis startte. Hierdoor verhuisden Agbor en Fofana in vergelijking met de partij van vorige donderdag tegen het IJslandse Breidablik naar de bank. Hoefkens kon dan weer over een volledig fitte spelersgroep beschikken en bracht uiteindelijk ook de verwachte elf aan de aftrap. De spelers dus die vorige week de ‘remontada’ realiseerden tegen Anderlecht.

Aan de overkant ging Kandouss heel risicivol in de tackle op Kanga. De Luikse bank veerde recht en Hoefkens – die al geel kreeg na protest bij de strafschop – eiste een penalty. Laforge zag er geen graten in maar VAR Vergoote riep hem even later naar de kant en finaal ging de bal alsnog op de stip. Kanga eiste de bal op en kwam oog in oog te staan met Roef en dan krijg je het als spits al wel eens benauwd. Roef hield het hoofd koel en stopte de penalty van de huurling van Hertha.

Als de Rouches nog hoopten op een herhaling van het wedstrijdscenario van vorige week, mochten ze nu niets meer weggeven en daar liep het nog voor de pauze andermaal mis. Na een splijtende pass van een magistrale Hong ging de Luikse defensie aan het klungelen. Tissoudali nam het geschenk in dank aan en zette de 3-0 op het scorebord. De Gentse fans dansten en kraaiden van de pret. De meegereisde Rouches geloofden hun ogen niet. headtopics.com

Gent nam nu ook weer iets meer initiatief en probeerde Standard opnieuw ook wat hoger op het veld op te vangen. Toch kwam Standard plots dicht bij de aansluitingstreffer: Vanheusden knikte de bal goed naar de hoek maar Roef wist met een ultieme reflex de bal nog uit zijn doel te ranselen.Uitstel van executie of toch niet? Djenepo waagde zich aan een knappe slalom en Hjulsager haakte hem. Kanga mocht opnieuw aanleggen en jawel hoor. Andermaal pakte Roef zijn strafschop klemvast.

Fofana probeerde stiekem nog een doelpuntje mee te pikken maar besloot uiteindelijk ruim naast. Ook Brown stoomde nog eens heerlijk zijn flank af maar de voorzet van de Engelsman bereikte geen thuisspeler. Standard had ondertussen al lang de strijdbijl begraven. Een onwaarschijnlijke ommekeer zoals vorige week, krijgt niet zomaar de omschrijving historisch met zich mee. headtopics.com

Davy Roef verloor deze week zijn grootvader en eerde hem met twee gestopte strafschoppen: "Ik denk dat ik er eMakkelijk was zijn seizoen niet, makkelijk was zijn aanloop naar de topper naar Standard evenmin. Maar Davy Roef verrees nog maar eens en hielp AA Gent met cruciale strafschopreddingen aan de eerste competitiezege in vijf wedstrijden (3-1). En dat gunde iedereen hem.

D1A : les Gantois assomment le Standard en sept minutes (3-1) et montent sur le podiumLa Gantoise a dominé le Standard de Liège dimanche (3-1) lors de la 10e journée de Jupiler Pro League. À la Ghelamco Arena, un temps fort de sept minutes a suffi aux hommes de Hein Vanhaezebrouck pour inscrire trois buts. Le Standard a raté deux pénaltys. Lire la suite ⮕

