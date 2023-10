Davy Roef, l’homme qui murmurait à l’oreille des… tireurs de pénaltys

Et dire qu’il n’aurait même pas dû jouer cette semaine. Coincé derrière Paul Nardi dans la hiérarchie des gardiens à Gand, Davy Roef a profité de l’absence du Français, victime d’une grosse commotion cérébrale contre le Cercle le week-end dernier, pour rentrer dans l’équipe jeudi, en Conference League, contre Breidablik.

Interrogé par Sporza, l’ancien Anderlechtois a préféré en rigoler : 'Mon secret ? Je ne vais pas tout vous dévoiler (rires). Il faut étudier, avoir un peu de chance et parvenir à lire les intentions de votre adversaire.

Davy Roef verloor deze week zijn grootvader en eerde hem met twee gestopte strafschoppen: “Ik denk dat ik er eMakkelijk was zijn seizoen niet, makkelijk was zijn aanloop naar de topper naar Standard evenmin. Maar Davy Roef verrees nog maar eens en hielp AA Gent met cruciale strafschopreddingen aan de eerste competitiezege in vijf wedstrijden (3-1). En dat gunde iedereen hem. Lire la suite ⮕

Davy Roef ontpopt zich opnieuw tot held bij AA Gent door twee (!) strafschoppen te pakken, matig Standard bij rust al uitgeteldOnderschat Standard nooit en toen AA Gent met 3-0 de rust introk, was zelfs de eeuwige optimist in de KAA Gent Arena nog op zijn hoede. De Rouches probeerden ook heus wel maar net als voor de pauze miste Kanga - oog in oog met Roef een strafschop. Gent dat vooral voor rust wervelde, pakt meteen zijn eerste competitiezege in ruim een maand tijd. Lire la suite ⮕

La liste noire des entrepreneurs malhonnêtes désormais accessible au publicLe ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, a annoncé que la liste des entrepreneurs malhonnêtes est accessible au grand public. Lire la suite ⮕

Déjà 86 interdictions portuaires prononcées, indique le ministre de la JusticeDepuis la mise en oeuvre de l'interdiction de se rendre sur les ports en 2021, la mesure a été appliquée 86 fois, a indiqué le cabinet du ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, qui a partagé le chiffre auprès de la chaîne de télévision anversoise ATV. Lire la suite ⮕

29 oktober: “We doen wat we zeggen”Paul Van Tigchelt werd onder een woelig gesternte minister van Justitie en de Noordzee. Hij is vastberaden in de veiligheidsaanpak: “We doen wat we zeggen.” Hij werd daarin bijgetreden door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Nederlanders zijn veel directer dan ons. Patrick Van Gompel schreef er een boek over. Lire la suite ⮕

La liste noire des entrepreneurs malhonnêtes accessible au publicLe Registre central des interdictions de gérer est accessible au public depuis le 20 octobre via 'JustBan', une nouvelle application de Just-on-web, le portail numérique de la Justice, a indiqué dimanche le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, dans un communiqué. Lire la suite ⮕