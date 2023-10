Davidsvest in Lier tijdelijk afgesloten

Lier huldigt diamanten en briljanten echtparenHooikt boekte uit een zege op Wavria. De wedstrijd eindigde op 0-2 door doelpunten van Sherjill Jermaine Mac-Donald en Rik Vermeulen.In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …Lyra-Lierse startte het seizoen zonder glans.

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …2.500 lokale agenten te weinig en geen beterschap in zicht: zone Berlaar-Nijlen is koploper

Petra verloor haar dochtertje en moest net als Linda Mertens de draad weer oppikken: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakt” Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw in Antwerpen, daders laten boodschap achter headtopics.com

Onze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: “In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek” Petra verloor haar dochtertje en moest net als Linda Mertens de draad weer oppikken: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakt”

Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Lier huldigt diamanten en briljanten echtparenBurgemeester Rik Verwaest (N-VA) en schepen van Burgerlijke Stand Rik Pets (N-VA) ontvingen in het stadhuis de jubilarissen die dit jaar 60 en 65 jaar getrouwd zijn. Lire la suite ⮕

‘In Syrië is de wiskunde helemaal anders’: hoe schoolcoaches anderstalige ouders helpenHiba woont met haar twee zoontjes en een paar parkieten in een appartement in Lier. Zes jaar geleden is ze uit Syrië verhuisd. Haar zoontjes wil ze het Lire la suite ⮕

Met Ferm Viersel naar ‘Het Smelt’: “Goed dat film niet in Viersel is opgenomen, het is zo al herkenbaar genoeg“Ik zou wel eens willen weten wat de mensen van Viersel van de film Het Smelt vinden”, merkte auteur Lize Spit vorige week in een kranteninterview op. Daarom trokken we met Ferm Viersel - de vroegere KVLV - naar Cinema Varietes in Lier. Om daar vast te stellen dat het Bovenmeer uit de verfilming in de verste verte niet op Viersel lijkt qua decor. Lire la suite ⮕

Fiets gestolen uit gemeenschappelijke hal van appartementsgebouwIn de Albert Geudensstraat in Mechelen sloegen dieven toe in een appartementsgebouw. Lire la suite ⮕

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding op fiets vlak bij Jan BreydelstadionEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden in Brugge. Lire la suite ⮕

Dieven pikken fiets uit garageDieven hebben vrijdagnacht toegeslagen in de Diksmuidestraat in Turnhout. Uit een parkeergarage namen ze een elektrische fiets mee. Lire la suite ⮕