David Goffin laisse passer sa chance au 2e tour et se fait sortir par le 291e mondial

Lâché par son service en début de rencontre, Goffin a été débordé dans le premier set perdu 6-1 en moins de 35 minutes, malgré quatre balles pour revenir à 2-1. Les choses se sont ensuite compliquées davantage quand il a été breaké d'entrée dans le deuxième set (2-0). Le N.1 belge est néanmoins parvenu à égaliser à 2-2. La partie fut relancée.

La 8e tête de série a manqué une balle de break à 1-1 tandis que Fery mettait à profit la sienne à 2-1 pour filer ensuite à 4-1. A 4-2, Goffin bénéficia de sa 12e balle de break mais loupa une volée de revers facile, sa 11e occasion manquée de prendre le service adverse. Cette fois, la rencontre était jouée.

