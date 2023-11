‘Dat treurige gevoel van trots’

Wilde ik wel? En zo niet, kwam dat dan door een angst voor menselijk contact of door een angst voor eten?’Gisteren om 14:12Psychiater Bessel van der Kolk: ‘Trauma gaat niet weg door te praten. Je moet leren voelen wat je voelt’‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

Arbeider in kabellift klampt zich wanhopig vast wanneer wind hem heen en weer slingert tussen wolkenkrabbersEen arbeider bevond zich vorige week in een wel erg benarde situatie toen hij aan een wolkenkrabber in Dubai werkte. Hij bengelde meters boven de grond in een kabellift toen er plots een felle wind opstak. De man werd heen en weer geslingerd, en de lift crashte verschillende keren tegen het glas van de Ciel Tower, een wolkenkrabber in aanbouw.

Jacques Vermeire na kritiek op 'De Vermeires': "Ik zal zelf wel bepalen wanneer ik afgeschreven ben"Jacques Vermeire heeft bewogen tijden achter de rug. De 72-jarige comedian moest revalideren van een gebroken schouder, en zijn realityreeks 'De Vermeires' flopte genadeloos. Maar wakker ligt hij daar naar eigen zeggen niet van. "Zand erover, en we gaan weer verder", klinkt het in Dag Allemaal.

Het laatste interview met Hans Tentije: 'Ik wil dat je echt iets ziet'In januari 2018 ontving de Nederlandse dichter en schrijver Hans Tentije de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele oeuvre. NRC sprak destijds met Tentije over zijn werk. 'Je denkt wel eens dat je de baas bent als je aan het schrijven bent, maar dat is niet zo.

Chef van brasserie Fortuin wordt 'Snackmaster': "Ik dacht dat een Zwanworstje namaken wel zou meevallen"Na een lange pauze keert het VTM-programma Snackmasters terug in een nieuw jasje én met enkele nieuwe chefs. Eén van hen is Stijn Rotthier, van brasserie Fortuin in Kontich. "Ik heb een perfect team dat de zaak perfect twee dagen zonder mij kon runnen", blikt hij terug.

Superflitspalen missen hun effect niet: "Merken dat aantal boetes aanzienlijk daalt"De grote mobiele flitspalen in enkele gemeenten missen hun effect niet. Ze zijn duidelijk zichtbaar en daarom is iedereen ook sneller geneigd om traag te rijden. Steeds meer gemeenten, zoals Kontich, investeren zelf in dergelijke flitspalen of camera's voor trajectcontroles, en zij zien het aantal snelheidsovertreding aanzienlijk dalen.

