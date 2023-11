Dany Rossie présentera la première de son nouvel hommage à Jacques Brel à Mouscron

Ce n’est pas la première fois que Dany Rossie s’attaque au répertoire de ce grand chanteur mouscronnois. «J’ai créé ce spectacle il y a 20 ans avec Jean Corti, accordéoniste de Jacques, et Carlo Merolle. Spectacle qui devait être joué quelques fois et que l’on a finalement joué pendant cinq ans un peu partout. J’ai eu envie de le revisiter, et j’en ai eu l’opportunité avec un violonceliste, Clément Vandamme, et un pianiste, Damien Verherve.

L’occasion de rappeler une nouvelle fois le passage de Jacques Brel dans la cité hurlue. Un passage dont se rappelle le chanteur dans sa chanson «Les Bourgeois»: « Le cœur bien au chaud. Les yeux dans la bière. Chez la grosse Adrienne de Montalant. Avec l’ami Jojo. Et avec l’ami Pierre. On allait boire nos vingt ans », raconte-t-il à propos du quartier du Mont-à-Leux.

