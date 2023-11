Dans le cadre des élections de 2024, Momignies louera des ordinateurs pour le dépouillement, montant de l

01-11-23 08:06:00 sudinfo_be

En 2024, la population votera d’une part pour les Européennes, les Fédérales et les Régionales et d’autre part, pour les Communales et Provinciales. Les communes doivent s’équiper en matériels, à Momignies, on a choisi de louer les ordinateurs.