Dankzij codewoord konden Regi en co. dé comeback van het jaar zo lang stilhouden: “Het plan is duidelijk geluk

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”Actrice achter ‘Janice’ neemt afscheid van Matthew Perry, ook anderen reageren: “De vreugde die je bracht, zal eeuwig blijven”

Kat brengt ‘dode’ rat mee naar binnen, maar dan blijkt dat het knaagdier maar doet alsof: “Hij probeert te klimmen!” Ex-kandidate Miss België die uit de wedstrijd werd gezet om naaktfoto’s rebelleert met ludieke kalender

Schoonmaakexpert gebruikt dit welriekend middeltje om spinnen buiten te houden: “Ze haten sterke geuren” Kat brengt ‘dode’ rat mee naar binnen, maar dan blijkt dat het knaagdier maar doet alsof: “Hij probeert te klimmen!”Bekkentrekkende witte dolfijn jaagt meisje de stuipen op het lijf: “Teken van agressie” headtopics.com

Schoonmaakexpert gebruikt dit welriekend middeltje om spinnen buiten te houden: “Ze haten sterke geuren”

Hoe Regi en co. de comeback van het jaar zolang konden stilhoudenAmper een handvol mensen wist dat Linda Mertens vorige vrijdag haar comeback op het podium met Regi Penxten zou maken. Een geheim dat niet eens zó moeilijk stil te houden was. Met dank aan “Sinterklaas”. Lire la suite ⮕

Het Linda-effect: derde show voor Milk Inc. in het Sportpaleis na stormloop op ticketsMilk Inc. en Linda Mertens zijn helemaal terug van weggeweest. Na de triomfantelijke comeback van de zangeres staan Regi en Linda in november 2024 opnieuw in het Sportpaleis. De ticketverkoop zondagochtend gaat zo hard dat meteen een derde concert werd toegevoegd. Lire la suite ⮕

VS-autostaking: ‘Akkoord bij Ford is het beste in 50 jaar’, maar ‘afwachten hoe het afloopt’Vakbondsleider Shawn Fain glunderde toen hij live via Facebook zijn leden en de wereld toesprak over het (voor)akkoord bij Ford. 'Al maanden stellen we Lire la suite ⮕

Oude winkelinterieurs in beeld: ‘De overheid heeft amper aandacht voor dat soort erfgoed’Iedereen smelt voor oude winkelinterieurs. Maar ze worden steeds zeldzamer. ‘Onze overheid heeft amper aandacht voor dat soort erfgoed.’ Lire la suite ⮕

Amper jaar na geboorte van Lyo: ‘Familie’-acteur Yanni Bourguignon wordt tweede keer papaHet gaat vooruit ten huize Yanni Bourguignon. De bekende ‘Familie’-acteur en zijn verloofde kondigden zopas aan dat ze opnieuw een kindje verwachten. Lire la suite ⮕

Kontich wint uit van Ternesse, mede dankzij twee treffers WeutsKontich versloeg zaterdag Ternesse in een uitwedstrijd. Het duel eindigde op 0-4. Lire la suite ⮕