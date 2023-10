Dan toch dé ‘return’: Linda Mertens vergezelt Regi op podium van uitzinnig Sportpaleis

Een uiterst zeldzame rechtstreekse boodschap van Biden aan Ayatollah Ali Khamenei: escalatie dreigtTv-ster laat één miljoen dollar uit helikopter boven menigte vallen: “Eerste echte geldregen ter wereld”Expert kritisch voor ‘narcismecoach’ Geena Lisa: “Iemand die niet degelijk geschoold is, is een gevaar voor de patiënt”

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Marianne Verhaert, de nieuwe first lady van Open Vld in provincie Antwerpen: “Mijn mama noemde mij ‘Jeanneke’. Ze bedoelde Jeanne d’Arc”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen

Regi herenigd met Linda? Vanavond kan het gebeuren in het SportpaleisStaat Regi vanavond samen met Linda Mertens in het Sportpaleis? Het heeft er alle schijn van. Voor de populaire zangeres van Milk Inc. zou het een terugkeer door de grote poort zijn. Lire la suite ⮕

Regi-fans in het Sportpaleis verwachten maar één ding vanavond: “Als Linda er is, ga ik toch een traantje lateDe verwachtingen zijn hooggespannen in het Sportpaleis vrijdagavond. Regi verkocht twee keer zijn concert ‘The Return’ uit en die naam doet fans dromen. “Als Linda er niet is, kom ik nooit meer terug”, zegt Milk Inc.-fan Marc (53), die met zijn gezelschap al vroeg post vatte voor het podium. Lire la suite ⮕

Is het Linda, of toch een wit konijn? De mogelijke ‘special guests’ van Regi voor ‘The return’ in het SportpalIs het Linda Mertens? Of zitten de fans compleet op het foute spoor? Met ‘The return’ tovert Regi (47) dit weekend in het Sportpaleis hoe dan ook een konijn uit zijn hoed. Aan kanshebbers geen tekort. We overlopen de opties. Lire la suite ⮕

Metejoor vult straks twee keer Sportpaleis: “Mijn emoties op het podium zijn oprecht”“Angst om op treden is er niet meer, ik ben zelfzekerder geworden. Al krijg ik hier toch zweethandjes van”, glimlacht Metejoor. Over een week is het zover: dan staat de zanger in het Sportpaleis. Twee avonden na elkaar, telkens voor zo’n 17.000 mensen. “De faalangst van vroeger heeft me mijn grenzen beetje bij beetje doen verleggen. Lire la suite ⮕

Peter Mertens (PVDA): “Dit lijkt op vestzak-broekzak operatie”Antwerps PVDA-fractieleider Peter Mertens is niet overtuigd door de belastingverlaging van het Antwerpse stadsbestuur. Lire la suite ⮕

Zelfs om 10 uur ’s ochtends vult ze een Sportpaleis: Camille wordt jongste artieste ooit met vier shows in groEen vierde show in het Sportpaleis: geen enkele artiest die het Camille (22) op zo’n jonge leeftijd voordeed. Zelfs op een zondagochtend om 10 uur willen de fans mee stappen in haar ‘Magie’. Lire la suite ⮕