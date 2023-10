– D3B ACFF : Plus réaliste qu’Aywaille, l’Union Hutoise gagne la 1re tranche en D3 et prend de l

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Fize domine le duel des extrêmes en P1 mais laisse filer sa première victoire à la 88e: «On est très mal payés mais que d’occasions franches ratées» (+ VIDEO) Succès flatteur pour Geer face à Melen, en P1, avec une histoire de penalties: «Nous avons été dominés mais nous l’emportons»

D2 | Solide et efficace, Warnant réalise le bon coup face au Stade Verviétois: «On a su rester soudé, sans trop concéder» (+ BULLETINS)

– D2 ACFF : D2 ACFF | La Calamine veut renouer avec la victoire contre GanshorenLa Calamine présente un bilan de 1/9. La réception de Ganshoren, en difficulté depuis le début de la saison, est la bonne occasion de se relancer. Lire la suite ⮕

D3B ACFF : L’Union Hutoise peut remplir son 1er objectif face à Aywaille, avec la 1re tranche en D3Auteur d’un début de saison presque parfait, la nouvelle Union Hutoise accueille Aywaille ce dimanche sur le coup de 15h. Une «finale» pour le gain de la première tranche synonyme de tour final… avant de viser ouvertement le titre? Lire la suite ⮕

D3B ACFF : En plus des points et de la mentalité, Wanze/Bas-Oha retrouve aussi des forces vives, enLa victoire à Sprimont a fait le plus grand bien, l’amical à Thisnes mardi a été très intéressant et des blessés et suspendu sont de retour avant la réception de Meix-devant-Virton. Pour le plus grand plaisir du coach mosan Jean-Yves Mercenier. Lire la suite ⮕

– D3B: Herstal – Mormont : Mormont est dans une spirale négative en D3B: «Il n’y a rien d’alarmant»,Le défenseur du Racing se refuse de tirer la sonnette d’alarme même s’il est conscient que la rencontre de ce dimanche pourrait être déterminante pour la suite de la saison. Lire la suite ⮕

Bruxelles souhaite plus de parkings de dissuasion en périphérie : « Ils doivent se situer le plus prèsPrésents depuis quelques années à Bruxelles, les parkings de dissuasion peinent à se remplir. Si leur nécessité est reconnue au parlement bruxellois, pour certains députés, il faut en créer davantage, mais hors de Bruxelles. Lire la suite ⮕

– Division 3A ACFF : D3 - Le Symphorinois en progrès, son ailier Taha Es-Shimi aussi: «Malgré laContre Perwez, dimanche (15h), les Bleus entendent reproduire la solide prestation livrée à Jodoigne. Mais avec la victoire au bout. Lire la suite ⮕