D3 : Rugby| Mons s’est encore réveillé trop tard face au Standard et ne jouera plus en championnat avant...

Le Fighting United d'Hornu en or aux Mondiaux amateurs de boxe pieds-poings: «Nous repartons d'Italie avec cinq titres»

Havré a accueilli la Champions League et l’Europa League de Subbuteo: l’AS Hennuyer, de Frameries, a étonné, le Lion’s Eugies espérait mieux faire (+ VIDEOS) Le Fighting United d’Hornu en or aux Mondiaux amateurs de boxe pieds-poings: «Nous repartons d’Italie avec cinq titres»

Venez jouer en famille ou entre amis à Mons : 30 nouveaux jeux à découvrirLa Ludothèque du Petit Cirque vous propose une journée découverte de 30 nouveaux jeux le samedi 4 novembre. Lire la suite ⮕

Noces de platine à Mons : Henri a fait un croche-pied à MarcelleHenri Ducoron et Marcelle Rousseau se sont mariés à Jemappes le 8 août 1953. Ils ont fêté leurs 70 ans de mariage ! Lire la suite ⮕

Football : Dames| Réduites à neuf, les Ladies de Mons se sont sabotées et ont pris l’eau: «Deux cartes rougesRien, absolument rien, ne tourne en faveur des Ladies du RAEC Mons cette saison. Lire la suite ⮕

Le RAEC Mons réussit un magnifique trente sur trente, même s’il a souffert àFort de son 27 sur 27, Mons se déplaçait à Jette avec l’envie de soigner son bilan et de signer une dixième victoire consécutive. Mission accomplie, non sans avoir souffert face à la lanterne rouge. Lire la suite ⮕

Pâturages et Houdeng contraints au partage, la bonne affaire pour Mons BMorlanwelz – Pâturages 2-2 *Les buts :* 8e Impela (1-0), 65e Debaise (2-0), 85e El Haboussi (2-1), 88e Casale (2-2). *Le match vu par Jonathan Debaise, entraîneur de Morlanwelz :* « On méritait largement la victoire. On était au-dessus de Pâtura... Lire la suite ⮕

Une violente bagarre éclate entre une quinzaine de personnes dans le centre-ville de Mons !Les faits ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, rue Antoine Clesse. Les forces de l’ordre ont dû intervenir en nombre. Lire la suite ⮕