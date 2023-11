Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

SUDİNFO_BE: Pour les Francs Borains, la victoire arrive à temps et Vandendriessche aussi:Pour sa première titularisation après un an sans avoir débuté un match, Kevin Vandendriessche a grandement aidé les Francs Borains à gagner à nouveau.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Les Francs Borains gagnent un match à ne pas perdre face au Standard BLes Francs Borains n'avaient plus gagné, ni marqué depuis le 17 septembre face au Lierse. Ils ont renoué avec le succès, aidés par deux auto-buts du Standard.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTLİNFO: Les Francs Borains retrouvent le chemin de la victoire, Beveren et le Lierse partagentPlus d'un mois après leur dernière victoire en championnat, les Francs Borains ont renoué avec le succès lors de la réception du SL16 FC (2-1) à l'occasion de la 11e journée de Challenger Pro League samedi soir. Dans le même temps, Beveren a ramené un point de son déplacement au Lierse (2-2).

La source: rtlinfo | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Battus aux Francs Borains, l'effet «Goreux» n'aura pas duré longtemps chez lesEngagé dans un duel important pour le maintien, le SL 16 a encore brillé par sa naïveté, de quoi le voir mordre la poussière chez des Francs Borains plus roublards, et logiquement victorieux.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTBFSPORT: Fellaini fêté pour son dernier match à domicile avec ShandongMarouane Fellaini a été fêté par son club Shandong Taishan pour son dernier match à domicile dans la Super League chinoise. Bien qu'il n'ait pas joué en raison d'une suspension, il a reçu des fleurs et un maillot encadré. Les supporters ont préparé un tifo en son honneur.

La source: RTBFsport | Lire la suite »

LEVİF: Von der Leyen à Kiev pour aborder l'élargissement de l'UESuivez toutes les informations sur la guerre en Ukraine, en direct via notre live.

La source: LeVif | Lire la suite »